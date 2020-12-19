نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الدبلوم والثانوية العامة مع الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، يرغب الكثير من السعوديين من حملة الثانوية العامة وما يعادلها وحملة الدبلومات الحصول على وظيفة وخاصة لو كانت تلك الوظيفة ضمن الوظائف العسكرية التي يتم الإعلان عنها، وقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية فتح القبول والتسجيل لديها لعدد من الوظائف جندي أول – جندي، لذلك يبحث الكثير الآن عن رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، ومعرفة كافة التفاصيل الأخرى من شروط وطريقة التقديم على الوظائف.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

جاء ضمن إعلان فتح القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية التفاصيل التي يجب معرفتها والتي تتمثل في شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، والتخصصات المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

رتبة جندي أول: يلزم الحصول على دبلوم لمدة سنتين كحد أدنى، والتخصصات الطبية المطلوبة: أجهزة طبية – صيدلة – تمريض وعلاج طبيعي ومختبرات طبية.

وبخصوص التخصصات العلمية والنظرية: إدارة الموارد البشرية – العلاقات العامة – السكرتير التنفيذي – إدارة مستودعات – أنظمة – المحاسبة – شبكات الحاسب الآلي – نظم معلومات الحاسب الآلي – الدعم الفني – فني اتصالات – الإخراج التليفزيوني – تقنية تبريد وتكييف – تقنية التشييد – التسويق والمبيعات – التسويق الفوتوغرافي.

رتبة جندي: المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وليست هناك تخصصات مطلوبة لهذه الرتبة والآن نتعرف على شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، والموعد المحدد ورابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية.

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

سيكون موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، اليوم السبت الموافق 4-5-1442 هـ الموافق 19-12-2020، وينتهي تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، يوم الخميس الموافق 9-5-1442 الموافق 24-12-2020، وتلك هي الشروط.

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته.

يجب أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية

يُشترط أن يجتاز المتقدم جميع الإجراءات واختبارات القبول

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط https://jobs.sa، والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل الأخرى، هذا وسنتابع معكم أول بأول أخر الأخبار عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من فترة التقديم وإجراء الفحص والمراجعة.