نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات وشروط فتح حساب في بنك راجحي للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك راجحي يعتبر من أشهر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاءه عام 1957 في الرياض، ويقدم هذا البنك خدمات مصرفية عديدة واستثمارية، كما يجعل جميع المقيمين بجواره يريدون عمل حسابات بنكية خاصة لهم بداخله، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال شروط فتح حساب في بنك راجحي للمقيمين والخطوات.

شروط فتح حساب في بنك راجحي

هناك عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون التعامل معه، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية غير منتهية، لكي يستطيع فتح حساب. يجب أن يكون الشخص الذي يريد فتح حساب في هذا البنك لا يقل عن خمسة عشر عاما. يجب أثناء إجراءات التسجيل الدقة في كتابة البيانات الخاصة بك، حتى لا تتوقف في المنتصف. يجب عدم الخطأ في كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، والبريد الوطني. يجب أن تقوم بتسجيل نفسك قبل فتح الحساب داخل خدمة أبشر،لكي تستطيع فتح الحساب بكل يسر. يجب أن يثبت الشخص أنه مسئول عن نفسه وكامل الأهلية.

خطوات فتح حساب جاري بنك راجحي

يجب فتح الرابط الخاص بالبنك، للدخول بسهولة للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك.

اضغط على أيقونة فتح حساب، ثم اضغط على زر الموافقة، لكي تأكد انك موافق على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

يجب أن تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة لفتح الحساب، مع مراعاة عدم الخطأ في الكتابة.

يجب أن تقوم بكتابة ما هو الدخل الشهري الخاص بك، والكود الخاص بالتأكد أن هذا راتبك الحقيقي، ثم انتظر لبضع دقائق حتى تصل اليك رسالة تأكيد إنشاء الحساب.

يجب الذهاب إلى بنك راجحي الذي يوجد داخل المنطقة التي تقيم بها، لكي تقوم بباقي الإجراءات الخاصة بتكملة فتح الحساب، ولكن في وقت لا يتعدى ال 30 يوم.

أنواع الحساب في بنك راجحي

الحساب الجاري

هذا الحساب يتميز بأنه يتيح لك فرصة إدارة الأموال، ويعطيك فور إيداع الأموال الخاصة بك دفتر شيكات،ويتيح لك أيضا فرصة تحويل الأموال لشخص آخر.

الحساب المتميز

هذا الحساب يتميز بأنه يعطيك بطاقة ائتمانية، لكي تستطيع تحويل الأموال لأي بنك في الدول الأخرى.

حساب الخاصة

هذا الحساب يتميز بأنه يعطي بطاقات غير الخاصة بك لأفراد عائلتك،ولا يأخذ نسبة على تحويل الأموال.