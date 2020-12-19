للموظفين والعاطلين.. شروط القرض الشخصي من بنك التنمية الاجتماعي يصل ل150 الف ريال

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عمر شويل - جدة للموظفين والعاطلين.. قرض شخصي من بنك التنمية الاجتماعي قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط من أجل الحصول على قرض شخصي يصل إلى 150 ألف ريال سعودي وهو قرض نفاذ الذي يتساءل عنه الكثير من الأشخاص، وهو من أحدى القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين والذين لم يتمكنوا من الحصول على الوظيفة، وأنه سوف يتم بطريقة إلكترونية وبالأخص في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد، نحن اليوم سوف نتعرف على شروط الحصول على القرض الشخصي من خلال بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين.
ما هي شروط التقديم على قرض شخصي بنك التنمية الاجتماعية
حدد البنك بعض الشروط من خلال موقعه الرسمي من أجل الحصول على القرض للعمل الحر ومنها:
- على أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- من الضروري أن لا يكون طالب التمويل مدين لأي بنك آخر لكي يتمكن من سداد الأقساط.
- من يرغب في الحصول على القرض الشخصي لا يزيد عمره عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام حتى يتمكن من الاستفادة بقرض العاطلين.
- لا تزيد مدة التميل عن 5 أعوام، ولا يتعدى المبلغ بالسجل الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي.
- يقوم بتقديم وثيقة من العمل الحر، وإذا كان يعمل على مركبات يقوم بتقديم بعض تراخيص العمل، وعلى أن يقدم وثيقة التأمين على المركبات.
- يقدم صاحب الطلب كافة الضمانات لقبول عرضه من بنك التنمية الاجتماعية.
- يجب أن يكون شخص ملتزم بسداد الأقساط بالموعد المحدد لها دون أي تأخير.
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