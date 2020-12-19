نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق صحتي السعودي خطوات التسجيل والفئات المستحقة للقاح والخدمات المقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي السعودي ، يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين حاليًا بكثرة، عن التطبيق الجديد، الذي أصبح متداولًا على نطاق واسع، والمعروف باسم صحتي، إلا أنهم قد يواجهون بعض الصعوبات، في طريقة التسجيل بالتطبيق الجديد.

فـ برنامج صحتي تطبيق من أهم التطبيقات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها وزارة الصحة السعودية، حيث يهدف التطبيق إلى مساعدة أبناء المملكة لتصل إليهم كافة المعلومات الصحية بشكل إلكتروني، خاصة في زمن الجائحة العالمية حاليًا، فضلًا عن توفير الوقت والجهد.

على ذكر الخدمات الحكومية السعودية، قدمت السلطات في بلاد الحرمين، خدمات عديدة، عبر منصتها الإلكترونية المتميزة أبشر، والتي تتيح لمستخدميها إجراء مختلف المعاملات الحكومية، بكل سهولة ويسر، وخلال دقائق معدودة.

تطبيق صحتي السعودي

هو واحد من التطبيقات المشهورة في المملكة العربية السعودية، التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية من أجل تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين السعوديين بشكل إلكتروني متطور وبدون الحاجة للذهاب إلى أحد المراكز الصحية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، كما يتمتع هذا التطبيق بمجموعة من المميزات والتي تتلخص في الاتي:

يتميز التطبيق بتوفير جميع الخدمات الصحية بشكل إلكتروني وبالتالي يوفر على المواطنين الوقت والجهد.

يتيح التطبيق للمواطنين خدمة الاستفسارات عند بُعد.

يمتاز تطبيق صحتي وزارة الصحة أيضًا بقدرته على توفير الخدمات الصحية بسهولة مما يسهم في سرعة الحصول عليها.

القدرة على حجز المواعيد إلكترونيًا.

برنامج صحتي يُمكِّن مستخدميه أيضًا من عرض الإجازات المرضية المتاحة والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

بعيدًا قليلًا عن القطاع الصحي، ولكن ليس ببعيد عن مجال الخدمات الحكومية السعودية، حيث يعتبر من أنجح البرنامج التنموية والمخصصة لتقديم الدعم المالي للمواطنين، برنامج حساب المواطن، الذي أسهم خلال السنوات القليلة الماضية، في رفع وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كاهل الملايين من المواطنين.

تحميل تطبيق صحتي السعودي على الهاتف

قامت وزارة الصحة بتوفير تطبيق صحتي السعودي على الهواتف الذكية، ولذلك سنعرض لكم الراوبط الخاصة بتحميل التطبيق على الهواتف وهي كالتالي:

طريقة التسجيل في موقع صحتي

والآن سنعرض لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها للتسجيل في موقع صحتي السعودي ، وذلك حتى تستطيعوا الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ، وتتلخص الخطوات في التالي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية. يتم إنشاء حساب جديد، ثم عمل تسجيل دخول. بعد ذلك نقوم بكتابة البيانات التي يطلبها الموقع مثل رقم الملف الطبي ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف إلى جانب عنوان أو محل الإقامة. ستصل إليك رسالة بها رمز التحقق على هاتفك. بعد إدخال رمز التحقيق يتم الضغط على أيقونة التالي.

خدمات تطبيق صحتي السعودي

هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق صحتي لكافة المواطنين السعوديين، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد عليهم حتى لا يكونوا مضطرين للذهاب إلى مكاتب الوزارة الصحية، وتتلخص الخدمات الإلكترونية في الاتي:

يوفر التطبيق إمكانية حجز المواعيد الخاصة بإجراء فحص الإصابة بالفيروسات.

توفير خدمة الاستشارات عن بُعد مما يجعلك غير مضطر للذهاب إلى مكاتب الوزارة.

القدرة على تسجيل وإضافة التابعين.

يقوم التطبيق بعرض الإجازة المرضية.

إمكانية عرض الوصفات الإلكترونية.

يوفر التطبيق ميزة البحث عن الدواء المناسب إلى جانب أقرب صيدلية تقوم ببيع الدواء.

توفير خدمة الاطلاع على النتائج الخاصة بالفحص المدرسي.

القدرة على حجز المواعيد في المراكز الخاصة بالرعاية الأولية.

قدرة المواطنين على تسجيل المؤشرات الحيوية.

على ذكر الخدمات والتطبيقات، فمع حلول الجائحة العالمية الحالية، أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام التقنية، وهو ما أوجد مجالًا واسعًا، لإجراء المعاملات الحكومية أون لاين، ومن بينها الاستعلام عن رصيد المدفوعات في مختلف المجالات الخدمية، والتي يسرت بدورها على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، إجراء معاملات آمنة وسريعة ودون قيود.

الفئات المستهدفة للحصول على لقاح الفيروس

قامت وزارة الصحة السعودية بتقسيم المواطنين الذين سيحصلوا على لقاح الفيروس إلى ثلاثة فئات وذلك حسب أعمارهم وحالتهم الصحية ويأتي ترتيبهم كالتالي:

المواطنون الذين يصل أعمارهم لأكثر من 65 عامًا. الذين يعانون من مرض السمنة المفرطة. الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. الذين يواجهون مشكلات أو أمراض تتعلق بضعف المناعة. الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي. الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى ما دون الـ 50 عامًا. الذين أصابهم الفيروس من قبل. من تعافوا من الفيروس. الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالأمراض العادية. من يعاني من مرض السكري. وأخيرًا باقي المواطنين.

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الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم مميزات تطبيق صحتي السعودي ، كما أننا أطلعناكم بخطوات بسيطة وميسرة، على كيفية تحميل تطبيق صحتي وزارة الصحة على الهواتف الذكية، وكذلك شرح التسجيل في موقع صحتي من خلال وزارة الصحة السعودية ، وأخيرًا الخدمات التي يقدمها التطبيق.