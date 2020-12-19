نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تخلص المدرسة 1442؟ وموعد إجازة نصف العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجيب في هذا المقال عن مجموعة من التساؤلات الصادرة والتي تدور في بال جميع الطلاب في المراحل التعليمية في السعودية، حيث يريدون التعرف على مواعيد الامتحانات، الإجازات وخط سير العملية التعليمية على مدار العام الدراسي، حيث تسعى وزارة التعليم إلى توفير اجابات عن كافة التساؤلات لتكون خطة الدراسة واضحة على مدار العام.

متى تخلص المدرسة 1442؟

تريد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن تمزج العملية التعليمية للطلاب ببعض من الاثارة والمرح وهذا من خلال مجموعة الأنشطة التي تطلقها الوزارة والمسابقات المصاحبة لتلك الأنشطة على مدار السنة، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة على مدار العام، إلا أن أكثر ما يهم الطلاب هو موعد انتهاء المدرسة، وقد أعلنت الوزارة هذا في تقويم العام الدراسي الذي طرحته، والذي توضح من خلاله أن نهاية العام الدراسي يكون يوم 22 شوال 1442 والثاني من يونيو 2021، مع إجازة آخر العام.

اجازات العام الدراسي 1442

أما عن اجازات العام الدراسي 1442 فقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودي ما هي بداية ونهاية العام الدراسي الحالي، وكذلك الإجازات الرسمية على مدار العام، وأعلنت أيضا عن موعد الاختبارات الفصلية سواء الأولى أو الثانية بالإضافة إلى إجازة نصف العام هذا كله داخل تقويم العام الدراسي 1442 التي قامت الوزارة بنشره في بداية العام، وقد جاء الموعد المعلن لكل إجازة بالتاريخين الهجري والمبادئ ليكون الموعد واضح أمام جميع الطلاب: