نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تعديل الحجز أو إلغاءه عن طريق الأنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط الجوية السعودية ، تقدم خطوط الطيران السعودية خدمة تعديل الحجز أو إلغاء حجز الخطوط السعودية للمسافرين إلكترونيا عن طريق الأنترنت، ليستطيعوا المسافرين تعديل أي بند من بنود الرحلة الخاصة بهم بكل سهولة إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، كما أن الطيران السعودية تقدم الكثير من الخدمات الأخري التي تهم المسافرين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على تعديل حجز الخطوط الجوية السعودية أو إلغاءه عن طريق الأنترنت، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تعديل حجز الخطوط الجوية السعودية إلكترونيا

يمكن للمسافر عن طريق موقع الخطوط السعودية الرسمي أن يقوم بالتعديل على الحجز الخاص به بكل سهوله بدون الذهاب إلى مقر الشركة وهذا تسهيلا على المسافرين لتوفير الوقت، وهذه هي التعديلات التي يمكن للمسافر أن يقوم بها :

التعديل على درجة السفر الخاصة به .

يمكن للمسافر أختيار أو تغيير المقعد الخاص به .

يمكن للمسافر تغيير تاريخ الرحلة الخاصة به .

يمكن للمسافر تغيير مسار الرحلة الخاصة به .

تأجيل موعد شراء التذكرة .

يمكن للمسافر دفع رسوم التذكرة عن طريق بطاقة الائتمان .

استرجاع تذكرة الخطوط الجوية العربية السعودية

يمكن للمسافر أن يسترجع التذكرة التي حجزها من قبل على شركات الطيران السعودية ، عن طريق موقع الشركة الرسمي على الأنترنت، أو عن طريق الهاتف على رقم ( 920030000 )، وسوف يقوم أحد الأشخاص العاملين في خدمة العملاء بالتواصل مع العميل، حينها يقوم المسافر بإبلاغ رغبته لخدمة العملاء إذا كان يريد إلغاء الحجز، ويقدم لهم المعلومات المطلوبة منه بشكل صحيح مثل أسم المسافر الأخير ورقم التذكرة الخاصة به، وبعد دفع رسوم إلغاء التذكرة سوف يتم إلغاء الحجز واسترجاع قيمة التذكرة للعميل، وها هي خطوات إلغاء الحجز :

قم بالدخول إلى موقع الخطوط السعودية الرسمي على الأنترنت .

الرسمي على الأنترنت . قم بالنقر على خيار إدارة الحجوزات .

قم بالنقر على خيار إلغاء واسترداد الحجز .

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

ثم أنقر على خيار تقديم الطلب .

تعديل موعد الحجز على الخطوط السعودية

يمكن للمسافر من خلال الموقع الرسمي للخطوط السعودية، أن يقوم بتعديل موعد الحجز الخاص به عن طريق هذه الخطوات :

قم بالدخول إلى موقع الخطوط الجوية السعودية الرسمي عن طريق الأنترنت .

الرسمي عن طريق الأنترنت . قم بالنقر عللا خيار إدارة الحجوزات .

قم باختيار رقم الحجز أو رقم التذكرة .

قم بكتابة رقم الحجز أو رقم التذكرة .

قم بكتابة أسمك الأخير .

قم بالنقر على خيار استعراض الحجز .

قم باختيار الموعد الذي تريده من بين المواعيد المتاحة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي تعرفنا فيه على طريقة تعديل أو إلغاء الحجز عن طريق موقع الخطوط الجوية السعودية الرسمي عن طريق الأنترنت .