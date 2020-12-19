نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحجز في طيران ناس تعرف على خطوات حجز رحلتك على نظام flynas بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة ناس للطيران Flynas من أفضل شركات الطيران في المملكة العربية السعودية ويحب جميع الأشخاص السفر عبرها بسبب سهولة التعامل وأسعارها الأقل لذلك يتساءل الجميع عن طريقة الحجز في طيران ناس، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا الخطوات بالتفصيل ول ما يخص خدمات هذه الشركة الشهيرة.

الحجز في طيران ناس

طريقة حجز رحلة تابعة للشركة:

إذا كنت ترغب في الانتقال من وإلى السعودية عب خطوط شركة ناس فعليك اتباع الخطوات الآتية:

عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة على الإنترنت.

اضغط على خيار حجز رحلة.

قم بتحديد نوع رحلت إن كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

أدخل اسم المكان الذي ستذهب منه والبلد التي ستذهب إليها.

سيطلب منك الموقع بعد ذلك تحديد التاريخ الذي تريد به رحلتك بالإضافة إلى عدد الأطفال المشتركين في الرحلة.

بعد مراجعة البيانات المدخلة سيقوم الموقع بإظهار الرحلات المناسبة لك وقتها وأسعارها.

اضغط على الرحلة المناسبة لك واضغط متابعة.

قم بإدخال جميع بيانات المسافر المطلوبة منك بطريقة صحيحة والتأكد منها.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وأخيراً اضغط على كلمة حجز.

طريقة تعديل الحجز في طيران ناس:

في حالة رغبتك في إضافة أي تعديلات على رحلتك التي اخترتها والبيانات المدخلة عليك اتباع الآتي:

ادخل على موقع الشركة الرسمي وستجد الرابط في الأعلى. اضغط على خيار إدارة الحجز. أدخل أسمك ورقم جواز السفر الذي تم تسجيله مسبقاً. اضغط على كلمة بحث لتظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمسافر. قم بتعديل البيانات كما بيحلو لك. قم بدفع رسو التعديل ثم اضغط على تأكيد.

في حالة رغبتك في التأكد من إتمام تسجيل حجزك بنجاح عليك القيام بالآتي: