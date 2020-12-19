نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل غرف فرعية في التميز.. منصة مدرستي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عمل غرف فرعية في التيمز أحد أهم الأمور التي يقيم عليها المعلمون على منصة مدرستي السعودية في هذه الفترة، نظراً لاقتِراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول ، حيث يستعد الطلاب والمعلمون لحضور الاختبارات، كما تقوم وزارة التعليم بتهيئة المنصات والقيام بعمل غرف فرعية في التايمز ، كما ينشغل المعلمون بإنشاء الاختبارات وتجربة رفعها على المنصة لضمان سير الاختبارات بشكل أفضل، ونظراً لتعدد الأسئلة حول كيفية عمل غرف فرعية بالتيمز سننقل لكم خطوات عمل تلك الغرف خلال الفقرات التالية.
عمل غرف فرعية في التيمز
قامت وزارة التعليم السعودية بإعداد الاختبارات عبر منصة مدرستي وذلك عن طريق إنشاء غرف فرعية يتم فيها تقسيم الطلاب إلى مجموعات أثناء أداء الاختبارات للفصل الدراسي الأول، كما يمكنك إغلاق تلك الغرف وفتحها أكثر من مرة خلال أداء الاختبار، بينما يمكن نقل الطلاب من غرفة إلى أخرى، وتعد تلك الغرف من أهم المميزات لتفعيل عملية التعلم التعاوني في الفصول الافتراضية داخل المنصة، كما تساعد تلك الغرف على النظام أثناء اجتماعات الفصل الدراسي.
خطوات إنشاء غرف فرعية في التيمز
- أولاً قم بالضغط على المربع الموجود أعلى الصفحة على اليسار
- عند الإشارة على المربع ستظهر كلمة الغرف الفرعية
- بعد ذلك قم بتحديد عدد الغرف من خلال الضغط على سهم العدد يسار الصفحة
- ثم نضغط على كلمة إنشاء الغرف
- بعد ذلك قم بتحديد طريقة توزيع الطلاب إما تلقائياً بشكل عشوائي من خلال التطبيق أو يدوياً حسب مستويات الطلاب
- بعد ذلك نقوم بالضغط على البدء في استخدام الغرف
- عليك الانتظار قليلا حتى يتم إعداد الغرف
- بعد ذلك ستجد أن الطلاب قد تم توزيعهم إلى غرف فرعية حسب العدد المحدد
- بعد ذلك نضغط على كلمة فتح الموجودة أمام كل غرفة لتتمكن من دخول الغرفة ومتابعة الطلاب
- كل غرفة خاصة بالطلاب المسجلين بها فقط ولا يمكنهم الاطلاع على الغرف الأخرى
- بعد الضغط على كلمة فتح، قم بالضغط على أيقونة الانضمام إلى الغرفة
- تجد داخل كل غرفة أدوات التحكم بالغرفة مثل دردشة خاصة، والفصل الافتراضي وغيرها
- عند مغادرة الغرفة والانتقال إلى غيرها قم بالضغط على كلمة مغادرة من يسار الصفحة
- عند الانتهاء ومغادرة الغرف والعودة إلى الفصل الكامل قم بالضغط على المربع الذي تم الدخول من خلاله
- ثم قم بالضغط على كلمة استئناف للعودة إلى الفصل الكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل غرف فرعية في التميز.. منصة مدرستي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.