نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل غرف فرعية في التميز.. منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل غرف فرعية في التيمز أحد أهم الأمور التي يقيم عليها المعلمون على منصة مدرستي السعودية في هذه الفترة، نظراً لاقتِراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول ، حيث يستعد الطلاب والمعلمون لحضور الاختبارات، كما تقوم وزارة التعليم بتهيئة المنصات والقيام بعمل غرف فرعية في التايمز ، كما ينشغل المعلمون بإنشاء الاختبارات وتجربة رفعها على المنصة لضمان سير الاختبارات بشكل أفضل، ونظراً لتعدد الأسئلة حول كيفية عمل غرف فرعية بالتيمز سننقل لكم خطوات عمل تلك الغرف خلال الفقرات التالية.

عمل غرف فرعية في التيمز

قامت وزارة التعليم السعودية بإعداد الاختبارات عبر منصة مدرستي وذلك عن طريق إنشاء غرف فرعية يتم فيها تقسيم الطلاب إلى مجموعات أثناء أداء الاختبارات للفصل الدراسي الأول، كما يمكنك إغلاق تلك الغرف وفتحها أكثر من مرة خلال أداء الاختبار، بينما يمكن نقل الطلاب من غرفة إلى أخرى، وتعد تلك الغرف من أهم المميزات لتفعيل عملية التعلم التعاوني في الفصول الافتراضية داخل المنصة، كما تساعد تلك الغرف على النظام أثناء اجتماعات الفصل الدراسي.

خطوات إنشاء غرف فرعية في التيمز