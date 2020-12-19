“الصحة”: أكثر من 300 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

قالت وزارة الصحة، إن عدد الذين سجلوا للحصول على لقاح “كورونا” المستجد منذ بدء التسجيل (الثلاثاء) الماضي وحتى ظهر أمس الجمعة، بلغ أكثر من 300 ألف شخص.

ودعت الصحة الجميع للإسراع بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وكانت الصحة قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.