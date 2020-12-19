“عقارات الدولة” توضح موعد استقبال طلبات تملك العقارات للمواطنين عبر “إحكام”

بلادي – الرياض :
أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن إطلاق منصة “إحكام” الخاصة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات غداً (الأحد).
وأوضحت الأمانة العامة، أنه يتبقى فقط يومان على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر المنصة.
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