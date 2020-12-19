“تعليم الرياض” يوضح طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل وكيفية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين

بلادي – الرياض : أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن تطبيق الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بأعذار مقبولة؛ هي من مسؤولية قائدة المدرسة. وقالت الإدارة إنه وفقاً لنظام الاختبارات، لن يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب سبق له أن أدى الاختبار. وأبانت الكيفية التي يتم من خلالها توزيع درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لكامل المقرر.

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