“هيئة المقاولين”: مع مطلع 2021 لن تُصدر رخصة بناء للمساكن إلا بوجود تعاقد مع مقاول مُرخص له

بلادي – الرياض :
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من بداية العام المقبل 2021، لن يتم إصدار رخصة بناء للمساكن، إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له.
وأوضح آل سويد خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المقاول سيكون في نفس الوقت مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة 10 سنوات ضد أي عيوب أو أخطاء، مشيراً إلى أن أي مالك أو مواطن ينفذ مشروعاً سيحصل كذلك على تأمين لمشروعه الذي ينفذه.
وأشار إلى أنه في حال وجود عيوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمين لتعويضه عن الخطأ، مبيناً أن هذا الأمر يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل مميز من خلال مقاولين مؤهلين ولديهم الخبرة الفنية لتنفيذ هذه المشاريع، حتى لا تقع في إشكاليات تعود عليها بمطالبات مالية.
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