استشاري: الإفراط في تناول “الكاتشب” يدمر الكبد.. ويصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي

بلادي – الرياض :

حذر خبراء من الإفراط في تناول “الكاتشب”، لما له من أضرار بالغة قد تتسبب في تدمير الكبد والمناعة بالجسم.

وقال استشاري الصحة العامة والطب الوقائي الدكتور شريف حتة، وفقاً لموقع “الكونسلتو”، إن الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة بصحة الإنسان، مثل “مركّزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، المواد الحافظة”.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب، يسبب الكثير من الأضرار الصحية، منها الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%، كما يؤدي إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

وأضاف أن الإفراط في تناول الكاتشب، يسبب ضعف المناعة، كما يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ.