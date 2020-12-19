في الرياض وجدة.. إطلاق منصة “تصريح” لتنظيم ومتابعة صهاريج الخدمات البيئية

بلادي – الرياض :

أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة “عِلم” مشروع تنظيم إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة “تصريح”، وذلك وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهُوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى.

وأعنت الشكرة البدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الإلكترونية (Tasreeh.nwc.com.sa)، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح إلكترونيًا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة.

وأبانت أنه سيتم منح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وأوضحت أن منصة تصريح تهدف إلى تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي وحوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي، والتأكد من نظامية السائقين وتتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام وأنظمة شركة عِلم.

وقالت الشركة إنه سيتم التوسع تدريجيًا في المشروع ليشمل بقية المناطق، لافتة إلى أن عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهُوية بصرية موحدة أطلق عليها “بيئتي” مع أنظمة حماية البيئة وأنظمة النقل، وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة إلكترونية وكاميرات.