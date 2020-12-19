المسند:‏ لا عواصف ثلجية ولا موجات برد قارسة في الـ5 أيام المقبلة.. وهذه أدنى درجات حرارة سجلت اليوم

بلادي – الرياض :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏تكون الأجواء مستقرة خلال الخمسة أيام المقبلة، وأنها لن تشهد أي ‏موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلجية.‏

وأشار المسند إلى احتمالية تشكل بعض السحب التي تُسقط زخات ‏مطرية على أجزاء محدودة من القصيم وسدير والزلفي والوشم ‏العاصمة الرياض والشرقية.‏

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أضاف أن الحالات المطرية في المربعانية بصفة عامة ‏تعتبر قليلة وضعيفة.

ولفت إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم (السبت) في 28 محطة بالمملكة، حيث مدينة أبها سجلت أدنى ‏درجة حرارة صغرى بـ 10.7، ثم خميس مشيط بـ12 درجة، وطريف 13 درجة.