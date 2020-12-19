“الحقيل” يوجه بطراز معماري موحد لمخطط درب الحرمين بجدة

بلادي – الرياض :

وجه وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد الحقيل، بأن يكون الطراز المعماري بمخطط درب الحرمين بصورة موحدة.

وأكد الحقيل ضرورة إيجاد كود بنائي خاص وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغة 341 قطعة، ويقع المخطط في قلب محافظة جدة ومساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

وأشار إلى أهمية أن يكون هذا المشروع الرائد معلما نموذجيا بارزا، خاصة لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها ومشيدا بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الحقيل أمس الخميس ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

يذكر أن مشروع مخطط “درب الحرمين” يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، ويعد واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، بقيمة إجمالية أكثر من 5 مليارات ريال.