نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال طلبات الاعتراض لحساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال طلبات الاعتراض لحساب المواطن 1442 برنامج حساب المواطن يتيح إمكانية استقبال طلبات الاعتراض من خلال الموقع الرسمي التابع للبرنامج بعد إيداع الدفعة 37 شهر ديسمبر الحالي حيث أوضحها البرنامج إمكانية تقديم الاعتراض من خلال الرقم المجاني أو يمكن الدخول على حساب المواطن من خلال المواقع الرسمية عبر الانترنت من حساب موقع تويتر، لهذا سوف نوضح لكم تفاصيل تقديم طلبات الاعتراض حساب المواطن.

طريقة تقديم الاعتراض حساب المواطن

يساعد برنامج حساب المواطن إلى إمكانية لجميع المستفيدين تقديم الاعتراض عند الذهاب إلى الموقع الرسمي للبرنامج عبر الإنترنت، وتقديم الاعتراض بجانب تجهيز المستندات حيث يتم صرف دعم حساب المواطن بعد توافر جميع معايير الاستحقاق والأهلية الخاصة بالبرنامج بالإضافة إلى إمكانية استخدام حاسبه الدعم التقديمية برنامج حساب المواطن لدعم شهر ديسمبر 2020 .

خطوات فحص المستندات المرفوضة في برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح خطوات حذف المستندات الغير مقبولة للمستفيدين من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الذهاب إلى موقع حساب المواطن عبر الانترنت وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تفاصيل الطلب ثم اضغط على أيقونة إدارة المرفقات وفي الخطوة التالية تقوم بعملية حذف المرفقات التي لم يتوافق عليها ثم إعادة إرسال المستندات الصحيحة.

تحديث البيانات المطلوبة عند عدم إثبات الأهلية

برنامج حساب المواطن قام بتوضيح لجميع المستفيدين من البرنامج أن في حالة الزهور بعدم الأهلية يقوم بتحديث البيانات ثم يقوم بتقديم كافة المستندات والوثائق التي توضح أسباب عدم إثبات الأهلية من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، بعد ذلك يتم تحديد موعد لتقديم الوثائق بحد أقصى ثلاثة أشهر ويتم مراجعة نتائج الأهلية في حالة إذا كان هذا الشخص غير مؤهل من برنامج حساب المواطن.