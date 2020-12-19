نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدماتي جامعة الملك فيصل تسجيل جدير للخريجين وبداية ترقيات الموظفين بالجامعة 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة جاء في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية بأخر الأخبار، أن مكتب الخريجين بعمادة شؤون الطلاب يدعو إلى التسجيل في برنامج “جدير” عبر خدماتي للدورات التدريبية وذلك بهدف التأهيل لسوق العمل لكافة الخريجين، وقد جاءت الدعوة من مكتب الخريجين بعمادة شؤون الطلاب من أجل تسجيل برنامج جدير للدورات التدريبية التي تؤهل لسوق العمل، والذي تنطلق أول الدفعات به من يوم 20 ديسمبر 2020 الموافق 5 جمادي الأولي، وحتي يوم 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 من جمادي الأولي 1442، وجدير بالذكر التعرف علي أن الجامعة قامت بإجراء فتح باب الترقيات لموظفي جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلن الأستاذ الدكتور ’’محمد بن سعيد الزهراني’’ عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس، أن الجامعة تعمل علي مكافئة كافة موظفيها الأكفاء والترقية من صور هذه المكافئات.
خدماتي جامعة الملك فيصل 1442 برنامج جدير
امتلك برنامج جدير عدد كبير من المزايا، والتي تكون في صالح الخريجين بالمملكة وتعمل علي تقديم كل ما يخص سوق العمل، وأهم هذه المزايا هي:-
- أن الدورات افتراضية “عن بعد” باستخدام برنامج zoom.
- أن الدورات للرجال والنساء من خريجي الجامعة.
- أن يُمنح الحضور شهادات معتمدة.
- أن الدورات مسائية.
- أن الدورات مجانية.
يمكنكم إجراء التسجيل بكل سهولة عبر منصة خدماتي للجماعة، والذي نرفق لكم الرابط الخاص بها وهو، رابط التسجيل ببرنامج جدير، ويتم التسجيل عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، هذه الخدمات يأتي موازي لها للتعليم ما قبل الجامعي خدمات مميزة عبر منصة مدرستي التعليمية والتي تقوم عليها وزارة التعليم وتقدم بها العديد من الخدمات.
وسائل اتصال برنامج جدير الملك فيصل
أرفقنا لكم مزايا التسجيل وكيفية استخدام البرنامج، ويتضح لنا من التويته القدمة التنظيم التي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالفيديو.
أرسلت إدارة عمادة شؤون الطلاب مكتب الخريجين الرابط للغرفة عبر البريد الإلكتروني الخاص بك، وللاتصال يجب عليكم استخدام البيانات الآتية:-
- جامعة الملك فيصل- عمادة شؤون الطلاب – مكتب الخريجين (مبنى رقم 25 – مكتب 2007) بريد إلكتروني [email protected]
- د. محمود مرعي جوال 0557784718.
بخصوص الترقيات فما زال بابها مفتوح عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
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