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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة باقة متفاوتة من عروض تقسيط ميتسوبيشي 2021 ظهرت خلال الفترة الأخيرة بهدف تحفيز الباحثين عن أفضل عروض تقسيط السيارات على اختبار إحدى سيارات ميتسوبيشي خاصة اتراج فل التي تجمع بين السعر الرخيص والتقنية اليابانية والثبات على الطريق والعديد من المزايا فيما يتعلق بوسائل الأمان ومساحات التخزين وغيرها من الأمور التي يبحث عنها عشاق السيارات الصغيرة وليس الباحثين عن السيارات الرخيصة وإن كان سعر اتراج فل 201 يأتي في نطاق يقض ضمن فئة السيارات الرخيصة نسبيا وتنافس بقوة مواطنتها سوزوكي ديزاير الشهيرة لكنها أقل منها في عدد السلندرات .
مواصفات ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021
أهم ما يميز ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021 هو الاقتصاد في استهلاك الوقود حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 23 كم لكل لتر واحد من البنزين وهي بذلك تتفوق على سوزوكي ديزاير أرخص سيارة يابانية في السعودية والتي تستهلك لتر بنزين في كل 17 كم.
محرك ميتسوبيشي اتراج فل 2021
تأتي ميتسوبيشي اتراج 2021 مع محرك بسعة 1.2 لتر ذي 3 سلندرات وهو أصغر من محرك سوزوكي ديزاير لكنه يضم 16 صمامًا بقوة 78 حصانًا ويولد قوة عزم قصوى تصل إلى 100 نيوتن / متر.
السيارة تأتي في نمط السيدان بطبيعة الحال مع 5 مقاعد داخلية في حين يصل مقاس العجلات إلى 15 بوصة ومقاعد مخملية فضلًا عن بعض التجهيزات الخارجية والداخلية والعديد من وسائل الأمان التي تشمل وسائد هوائية أمامية مع العديد من التجهيزات التالية :
- كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا.
- نظام المساعدة في ثبات السيارة على الطريق VSA.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- شاشة معلومات تعمل باللمس.
- نظام التحكم النشط في توازن السيارة.
- أزرار تحكم بالمقود مع نمط القيادة العادي.
سعر ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021
- يصل سعر ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021 بدون الضريبة المضافة 38.500 ريال.
- بينما يصل سعر ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021 شاملا القيمة المضافة 44.275 ريال.
عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021
يمكن الحصول على أفضل عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج فل موديل 2021 من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وكيل ميتسوبيشي في السعودية.
- اختيار طلب الشراء ومن ثم تحديد الأفراد.
- إدخال البيانات الأساسية والمالية الخاصة بك.
- أدخل نوع السيارة المطلوبة.
- اختر البنك الذي تحول راتبك عليه أو الذي ترغب في الحصول على التمويل التأجيري منه.
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