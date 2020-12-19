نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بداية فتح أبواب التسجيل في اختبارات المعلمين للحصول على رخصة مهنية للمعلم المرحلة الثالثة، حدث عطل بالموقع الرسمي، حيث ظهرت مخرجات للمعلمين تختلف عن معلوماتهم الحقيقية.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وقد تم تقسيم جميع المعلمين العاملين بالمملكة العربية السعودية سواء من السعوديين أو المقيمين أومن العاملين بالمدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، لثلاثة مراحل،كما أن الاختبارات مقسمة إلى نوعين وهما اختبارات تعقد يوم 23 إلى يناير 2021 وهي اختبارات التخصص، واختبارات التربوي العام، وتعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2021، وسوف يتم إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية يوم 30 مايو 2021.

إلا أنه بسبب الإقبال الكبير من المعلمين على الاختبارات حدث خطأ تقني في الموقع بعد فتح باب التسجيل، وتعمل الهيئة على حل العطل، وبمجرد عودة الموقع يمكن للمعلمين المستهدفين بدء التسجيل.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020