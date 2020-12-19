نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والموقع الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة في بداية فتح أبواب التسجيل في اختبارات المعلمين للحصول على رخصة مهنية للمعلم المرحلة الثالثة، حدث عطل بالموقع الرسمي، حيث ظهرت مخرجات للمعلمين تختلف عن معلوماتهم الحقيقية.
موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
وقد تم تقسيم جميع المعلمين العاملين بالمملكة العربية السعودية سواء من السعوديين أو المقيمين أومن العاملين بالمدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، لثلاثة مراحل،كما أن الاختبارات مقسمة إلى نوعين وهما اختبارات تعقد يوم 23 إلى يناير 2021 وهي اختبارات التخصص، واختبارات التربوي العام، وتعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2021، وسوف يتم إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية يوم 30 مايو 2021.
إلا أنه بسبب الإقبال الكبير من المعلمين على الاختبارات حدث خطأ تقني في الموقع بعد فتح باب التسجيل، وتعمل الهيئة على حل العطل، وبمجرد عودة الموقع يمكن للمعلمين المستهدفين بدء التسجيل.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2020
- يجب أن يكون المتقدم مسجل بنظام أبشر أولا قبل التسجيل في الاختبارات.
- ويتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبر الموقع الرسمي https://tpl.etec.gov.sa .
- ستظهر الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على خيار ” الدخول عن طريق النفاذ الموحد” .
- يقوم المعلم بتسجيل معلوماته، ثم إدخال الرمز الذي يظهر أمامه على الشاشة، ثم يضغط على تسجيل الدخول.
- ستصل للمعلم رسالة نصية نصية على الجوال بها كلمة مرور مؤقتة، يجب أن يقوم بإدخالها في الحقل المخصص لذلك على الشاشة.
- يتم الضغط على متابعة، ليعود المعلم إلى الصفحة الخاصة به عى موقع الهيئة والتي يمكنه من خلالها الدخول للاختبارات.
- يختار المعلم نوع اختبار الرخصة المهنية للمعلمين (اختبار التخصص أو الاختبار العام) إذا كان التسجيل متاح يضغط على سجل الآن.
- إذا كان المعلم مسجل من قبل ستظهر بياناته، إذا لم يكن فعليه إدخال بياناته في الحقول التي تظهر أمامه، ويتبع التعليمات.
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