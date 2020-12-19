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عمر شويل - جدة شروط ورابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لطلاب الثانوية العامة 1442 ، ينتظر الكثير من خريجي الطلاب السعوديين موعد فتح رابط الكلية لعام 1442 – 2020 أمام الطلاب الراغبين بالالتحاق والتسجيل بها بعد صدور بيانها مؤخرا عبر منصه ابشر للتوظيف الإلكتروني عن فتح باب التسجيل و القبول ضمن الدفعة الجديدة لذلك سوف نوضح عبر مقالنا هذا توضيح وشرح كل خطوات ما يتعلق بهذا الأمر من شروط الكلية الأمنية وطرق التسجيل وماهو الطول المناسب للمتقدمين وسوف نفى لكم كل ما اطلعنا عليه من البيان الرسمي للتوظيف بالكلية والتي تعد من اهم الكليات بالمملكة العربية السعودية لرغبة الأف الطلاب الجامعيين وخريجي الثانوية العامة للتقديم والالتحاق والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للذكور.

شروط التقديم في كليه الملك فهد

سوف نوضح لكم كل ما يخص من الشروط اللازمة للمتقدم والتي تم توضيحها في البيان التوظيفي الجديد من كلية الملك فهد الأمنية والذي تم نشره عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكترونية الرسمية والتي تتبع لوزارة الداخلية كالاتي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلا ومنشأ ما عدا من كان نشا مع والدته خلال خدمة خارج المملكة.

يجب على المتقدم أن يكون متزوج من سعودية وألا يكون متزوج من أجنبية.

يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات والقدرات العامة وأيضا الاختبار التحصيلي.

ألا يقل الطول عن 168سم.

يجب على المتقدم أن يكون على درجة عالية من اللياقة الصحية والبدنية.

ألا يعانى المتقدم من أي أمراض صحية ونفسية وجسمانية مثل العاهات.

يجب أن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقا لما تنص عليه علي كل المعايير المتبعة للخدمة.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

لم يسبق للمتقدم طرده أو فصله سابقة من احدي الكليات أو المعاهد العسكرية.

اجتياز كافة الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية له.

أن يكون المتقدم قد اكتمل عمري 22 عاما من عمره و ألا يتجاوز 30 عاما من عمره عند التقديم.

موعد التقديم وظائف كليه الملك فهد الأمنية

حيث يمكنك التسجيل عبر بوابة ابشر الإلكترونية في كلية الملك فهد الأمنية للقبول بالتعيين على رتبة (جندي أول- جندي) وفقا لدراسة المؤهل الحاصل عليه المتقدم سواء كانوا من خريجي الثانوية عامة أو دبلوم سنتين فاكثر من خلال بوابة ابشر للتوظيف العسكري عبر الرابط الرسمي لبوابة ابشر للتوظيف مع العلم لا يشترط التسجيل المسبق عليها حتى يمكن التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لمن تنطبق عليه كافة الشروط والتي يتم التسجيل المباشرة على المنصة واتباع الخطوات الصحيحة.

اهم التخصصات المعلن عنها للتعيين

لحاملي مؤهل دبلوم سنتين على الأقل رتبة (جندي أول).

اهم التخصصات الطبية المطلوبة أجهزة طبية تمريض (صيدلة- علاج طبيعي – مختبرات طبية -العلاقات العامة -إدارة الموارد البشرية- إدارة مستودعات- السكرتير الفني- قانون أنظمة المحاسبة- السكرتير التنفيذي- الدعم الفني -شبكات الحاسب الألي- المحاسبة -قانون أنظمة- فني اتصالات- تقنية تبريد وتكييف- الأخراج التلفزيوني- تقنية التشييد المدني- التصوير والمبيعات- التصوير الفوتوغرافي)

موعد التقديم وظائف كلية الملك فهد الأمنية

من خلال ابشر تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 هذا وقد حددت الإدارة العامة للقبول بتحديد موعد التقديم على تلك الوظائف على الراغبين بالالتحاق يجب أن تنطبق جميع الشروط المعلن عنها والتي تم تحديدها من قبل الإدارة و البدء في التسجيل والتقديم بالكلية اعتبارا من صباح يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ميلادي الموافق 4 جمادى الأولي 1441 هجريا وسوف يستمر باب القبول مفتوح عند التقديم على الكلية حتى يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ميلادي الموافق 9 جمادى الأول 1442 هجريا مع التنبيه من قبل الإدارة على أن التقديم سوف يكون إلكترونيا عبر منصة ابشر للتوظيف الرسمية.

طريقة التقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

الدخول على رابط بوابة ابشر للتوظيف الإلكترونية الرسمية. قم بالضغط على التبويب المتواجد بأعلي الصفحة المسمى باسم الإعلانات الوظيفية. الضغط على الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه ونوع التخصص. قوم بملأ جميع الخانات الفارغة أمامك بالبيانات الخاصة بك مع الدقة والتوضيح.

###للعلم والتنبيه من قبل الكلية في حالة وجود أي اختلافات في البيانات أو التسجيل الخاطئ سوف يتم الاستبعاد من التقديم بالكلية نهائيا.

لقد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر من موقع ثقفني الإخباري وأتمنا أن نكون درجنا كل ما يهم تحت عنوان شروط و رابط التقديم في كلية الملك فهد لطلاب الثانوية العامة 1442.