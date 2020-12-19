لا تفوتك افضل العروض علي سيارات تويوتا 2021 بمناسبه نهاية العام

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عمر شويل - جدة أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي عروضها بمناسبه نهاية العام 2020 حيث قدمت افضل العروض علي سيارات تويوتا وأعلنت أيضا عن بعض الماركات التي شملهم العرض مثل سيارات جيلي كول راي 2020 وسيارات هيونداي 2020، كما أعلنت أيضا شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات جميع السيارات التي شملهم عروض نهاية العام لمواطنين المملكة العربية السعودية.

عروض تويوتا عبد اللطيف جميل 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروضها لنهاية العام عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت أيضا عن ميعاد بدء العروض الخاصة بسيارات تويوتا 2021 والتي تبدأ من 9 ديسمبر 2020 حتي نهاية 31 ديسمبر 2020، كما أعلنت أيضا شركه عبد اللطيف جميل عن العروض بشكل مفصل وهي عباره عن دفعات شهريه بمعدل نسب مئويه قابله للتغير في حاله وجود عوامل مؤثره مثل السجل ألأتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتامين أيضا.

تويوتا كورولا 2021 عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروض تويوتا 2021 بمناسبه نهاية العام كما أعلنت عن مواصفات سيارات تويوتا التي شملهم العرض واعنت أيضا عن العروض الخاصة بكل سياره، لذلك سوف نقوم بشرح مواصفات السيارة التي شملها العرض وهي:

السيارة من نوع سيدان وتتميز بدفع أمامي.

السيارة يوجد بها اربع وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 167 حصان.

السيارة تحتوي علي حساسات خلفيه بالإضافة إلي كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات السيارة 17.

تتميز المصابيح إضاءة ليد.

تتميز السيارة بناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

السيارة تعمل بوقود بنزين بمعدل استهلاك 2.00 كيلومتر لكل لتر.

عروض تويوتا كورولا 2021 عبد اللطيف جميل

اعلن توكيل عبد اللطيف جميل عن سيارات تويوتا التي شملهم العرض وهما كالاتي:

تويوتا كورولا xli 1.5 2021 تتميز بقسط شهري 1320 ريال علي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

تتميز بقسط شهري 1320 ريال علي مده 60 شهر بدون دفعه أولي. تويوتا كورولا xli 1.5 2020 مطور فتحه سقف تتميز بقسط شهري 1472 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

تتميز بقسط شهري 1472 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي. تويوتا كورولا xli 1.5 2021 مطور تتميز بقسط شهري 1400 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

تويوتا يارس 2021 عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سيارات يارس التي شملهم عروض نهاية العام وهذه المواصفات والعروض تتلخص في الأتي:

السيارة من نوع سيدان وتتميز بدفع أمامي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

تدعم السيارة 2 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد 105 قوه حصان.

محرك السيارة يعمل بوقود بنزين بمعدل استهلاك 1.50 كيلومتر لكل لتر.

مقاس عجلات السيارة 14.

تحتوي السيارة علي حساسات خلفيه.

عروض تويوتا يارس 2021 عبد اللطيف جميل

اعلن توكيل عبد اللطيف جميل عن عروض تويوتا يارس 2021 وهي كالاتي: