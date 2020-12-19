نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب بنك الاستثمار السعودي أونلاين بالخطوات وتفعيل الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك الاستثمار السعودي من الأمور التي تجذب كثير من المستثمرين في المملكة، حيث يوفر بنك الاستثمار السعودي للمواطنين والمقيمين فتح حسابات أونلاين للاستثمار فيها بطريقة سهلة، كما يوفر إمكانية الاشتراك في وديعة المرابحة التي تسمح باستثمار الأموال والربح منها وتحقيق عوائد شهرية، بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآمنة تمامًا على المال وإليك خطوات فتح حساب بنك الاستثمار.

فتح حساب بنك الاستثمار السعودي

يمكنك فتح حساب البنك السعودي للاستثمار بالطريقة التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار.

قم بالنقر على أيقون ” الدخول ” أعلى الصفحة الرئيسية ومنها الدخول لاستمارة تعبئة البيانات.

ابدأ بتعبئة الطلب.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام .

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لو كنت مقيم ورقم جوالك الخاص ثم أدخل رمز التحقق وانقر على أيقونة الإرسال.

يصلك رسالة التفعيل على جوالك ادخل الكود في المكان المخصص.

انقر على أيقونة ” استمرار “

قم بإدخال بياناتك الشخصية وبيانات جهة العمل الخاصة بك وكتابة العنوان الوطني وبياناتك المالية.

تظهر لك رسالة برقمك المرجعي والشكر وبعد 24 ساعة تصل لك رسالة التوثيق .

طريقة توثيق حساب بنك الاستثمار عبر بوابة أبشر

ابدأ بالولوج لمنصة أبشر الوطنية وتسجيل الدخول للأفراد

من ثم النقر على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” ثم النقر على خدمات بلس.

النقر على خدمة قبول ثم النقر على طلب القبول.

يظهر حسابك الجديد الذي قمت بإنشائه في بنك الاستثمار انقر على كلمة التفعيل ثم الموافقة على الشروط

يرسل المصرف لك رسالة على الجوال تُفيد برقمك المصرفي ورقم آيبان البنك.

طريقة استخراج بطاقة مدى بنك الاستثمار

اذهب لأي جهاز خدمة ذاتية تابع لبنك الاستثمار السعودي

اختر اللغة المفضلة لك وليكن اللغة العربية

أدخل رقم الحساب البنكي المُرسل لك عبر الجوال سلفًا

ثم أدخل رقم هويتك الوطنية أو رقم إقامتك لو كنت مقيم

ثم أدخل رقم التوثيق

ثم النقر على صورة بطاقة مدى

ثم النقر على المتابعة ثم الموافقة

أدخل الرقم السري ثم موافق

انتظر دقيقتين حتى تُطبع لك البطاقة ثم تخرج لك البطاقة من جهاز الخدمة الذاتية.

بذلك تكون قد قمت بفتح حساب بنك الاستثمار السعودي ثم توثيق حساب بنك الاستثمار عبر بوابة أبشر ثم استخراج بطاقة مدى بنك الاستثمار من جهاز الخدمة الذاتية.