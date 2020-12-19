نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدل غلاء المعيشة السعودية وتوجيهات بتمديدها بقرار خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدل غلاء المعيشة السعودية صدر هذا القرار من مجلس الوزراء اليوم في الجلسة التي عقدت وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتقرر تمديد بدل غلاء المعيشة وذلك كان في قصر اليمامة وجاء القرار بعد أقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجديد 1441 ، 1442 وتقرر صدور قرار صرف بدل غلاء المعيشة وسوف يسرى هذا القرار لمدة عام كامل وسوف نتعرف في هذا المقال علي كم بدل غلاء المعيشة لهذا العام والذي يستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين كما سوف نتعرف سوياً أيضاً علي حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة 1442 بالشروط التي تطبق علي من هو مستحق لهذا البدل والذي جاء صدور القرار بهذا الشأن هذا اليوم .

بدل غلاء المعيشة السعودية الممتد لعام كامل :-

تم الإعلان في هذه الجلسة عن الميزانية التي تخص العام المالي السابق والحالي وما ترتب عليها من صدور القرار .

كان الإعلان عن الميزانية وهي تخص العام 1441 والعام 1442 والتي ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية في المملكة .

ساهمت أيضاً الميزانية في تعزيز الاستقرار المالي وأيضاً الاقتصادي علي مستوي المملكة العربية السعودية .

ساهمت أيضاً في الاستمرارية للإصلاحات التي كانت علي مستوي التنوع في مصادر الدخل .

كان هناك أيضاً الاستخدام الأمثل فيما يخص الموارد المتاحة التي عززت من هذه الميزانية ولموقفها التنموي .

رفع المستوي الخاص بالشفافية والكفاءة التي كانت تخص الأنفاق الحكومي وذلك لكي يعزز معدلات التنمية والنمو .

كما تم الإفصاح عن ما تم أنفاقه في الميزانية وكان حجم الأنفاق تريليون وعشرون مليار ريال سعودي .

جاء تقرير عن المستوي الذي وصل إلي حجم هذا الأنفاق يؤكد حرص المملكة علي استمرار تحقيق أهداف رؤية 2030 .

كما وضح من خلال هذه الميزانية استمرار السياسة الحكومية فيما يخص التطوير لكل المرافق والخدمات الأساسية .

كما كان هناك الحرص علي تعزيز ما يخص البرامج التي ينبع منها حماية أجتماعية لكافة من هم يستحقون الحماية .

كما تعودنا علي الارتقاء الملاحظ في الخدمات الحكومية كان هناك الحرص علي الاستمرار علي نفس هذا النهج .

حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة 1442 وصدور القرار الخاص بهذا الشأن :-

تم توجيه القرار للجهات المختصة والذي يخص بتمديد فترة صرف هذا البدل لمدة عام كامل حتي نهاية هذا العام كما تم التوجيه من المسئولين والوزراء الالتزام بكل ما جاء في بنود الميزانية في كلاً من المشاريع التنموية وأيضاً كل المشاريع الاجتماعية كما أكد المجلس علي الاستمرار علي العمل بكل الإمكانات المتاحة سواء كانت طاقات أو موارد ويأتي ذلك في مقدمته المواطن السعودي وذلك لتحقيق الأهداف المتطلع إليها .

الملامح الرئيسية التي تخص الميزانية وبنودها وما ترتب عليه من قرارات :-

تم التوقيع في هذا الاجتماع علي القرار الخاص بصرف هذا البدل والخاص بالميزانية . كما تم إيضاح لما تتضمنه الميزانية من بنود خاصه بها من قبل وزير الأعلام ووزير المالية . كما تم التوضح عن ما يخص ميزانية هذا العام وحجم الأنفاق والتقدير المالي لهذا العام . كما تم استعراض الميزانية المالية العامه للعام الجديد بالبنود الخاصة بحجم الخدمات والمنفق عليها . تم الإفصاح عن حجم العجز الكلي للميزانية وتم تقديره بمبلغ مائة وسبعة وثمانون مليار ريال سعودي . جاري الاستمرار لتقديم الخدمات التي تقدم للمواطنين وفق الرؤية الخاصة بالمملكة لعام 2030 . سوف يتم تخصيص مبالغ خاصة بالقطاع الصحي وتخصيص مبالغ خاصة بالتنمية الاجتماعية بلغت حوالي مائة وسبعة وستون مليار ريال سعودي .

بدل غلاء المعيشة السعودية للعام المالي الحالي تم التمديد له لعام كامل بمرسوم ملكي تم توقيعه واستمرار صرفه وذلك الأمر لعام مالي واحد فقط وذلك حتي يتم الوصول إكمال الدراسة للمنظومة التي تخص الحماية الاجتماعية وكان هذا الأمر بصدوره بمثابة أهتمام واقعي وحقيقي بالأحوال التي تخص موظفي كل القطاع العام وكان هذا الأمر بصدور هو أهتمام المملكة لكل أحوال المواطنين والمساهمة في تعزيز مستوي المعيشة الخاصة بهم .