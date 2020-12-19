نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020 وقيمة الدعم شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على توصيل الدعم لمستحقيه، فقد نشرت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020م، الذي يسمح لفئات جديدة بالانضمام للبرنامج، والحصول على الإعانة الشهرية، وفي الوقت نفسه يستثني فئات أخرى، فيما يأتي ذلك تطبيقًا للقرارات الحكومية التي جرى اتخاذُها مؤخرًا، ونصّت على ضرورة تواجد 4 حالات داخل هذا البرنامج الدعمي، كانت محرومة في السابق، وفي المقابل يجري وقف الدعم عن 3 فئات أخرى.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020

جاء نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020م، والفئات التي سُمِح لها بالاستفادة من هذا الدعم الشهري، الذي يحصل عليه المستحقون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك على النحو الآتي:

أولاً، ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيدون من هذا الدعم الشهري. كذلك، الأرامل وذوات الأيتام من لديهم بطاقات التنقل، وغير السعودية المتزوجة من سعودي. المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. بينما يجري توقف الصرف عن المستفيد الذي لم يقم بتحديث البيانات الشخصية. يتوقف الدعم أيضًا، عن المستفيد الذي لم يلتزم بخطة التأهل المحددة. يتم وقف الدعم عن المستفيد القادر على العمل ولا يبحث عن وظيفة.

قيمة الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية في السعودية

تأتي قيمة الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، على حسب أعداد الأفراد في الأسرة، وكذلك قيمة الدخل الشهري، وذلك على النحو الآتي: