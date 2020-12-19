نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020 وقيمة الدعم شهريا في المقال التالي
عمر شويل - جدة حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على توصيل الدعم لمستحقيه، فقد نشرت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020م، الذي يسمح لفئات جديدة بالانضمام للبرنامج، والحصول على الإعانة الشهرية، وفي الوقت نفسه يستثني فئات أخرى، فيما يأتي ذلك تطبيقًا للقرارات الحكومية التي جرى اتخاذُها مؤخرًا، ونصّت على ضرورة تواجد 4 حالات داخل هذا البرنامج الدعمي، كانت محرومة في السابق، وفي المقابل يجري وقف الدعم عن 3 فئات أخرى.
نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020
جاء نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020م، والفئات التي سُمِح لها بالاستفادة من هذا الدعم الشهري، الذي يحصل عليه المستحقون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك على النحو الآتي:
- أولاً، ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيدون من هذا الدعم الشهري.
- كذلك، الأرامل وذوات الأيتام من لديهم بطاقات التنقل، وغير السعودية المتزوجة من سعودي.
- المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديون.
- أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
- بينما يجري توقف الصرف عن المستفيد الذي لم يقم بتحديث البيانات الشخصية.
- يتوقف الدعم أيضًا، عن المستفيد الذي لم يلتزم بخطة التأهل المحددة.
- يتم وقف الدعم عن المستفيد القادر على العمل ولا يبحث عن وظيفة.
قيمة الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية في السعودية
تأتي قيمة الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، على حسب أعداد الأفراد في الأسرة، وكذلك قيمة الدخل الشهري، وذلك على النحو الآتي:
- إذا كان المستفيد شخص واحد فيحصل على ألف ريال سعودي، إذ كان راتبه أقل من 2001 ريال سعودي.
- يحصل المستفيدان في الأسرة الواحدة على 1285 ريالا سعوديا، إذا كان الراتب أقل من 2570 ريالا سعوديا.
- تحصل الأسرة المكونة من 3 أراد على 1570 ريالا سعوديا، إذا كان الراتب أقل من 3140 ريالا سعوديا.
- يلي ذلك الأربعة أفراد، يحصلون على 1855 ريالا سعوديا، إذا كان الراتب أقل من 3710 ريالات سعودي.
- في الترتيب التالي، يحصل 5 أفراد على 2140 ريالا سعوديا، إذا كان الراتب أقل من 4280 ريالا سعوديا.
- كما أن 6 أفراد يحصلون على 2420 ريالا سعوديا، إذا كان الراتب أقل من 4840 ريالا سعوديا.
- سبعة أفراد يحصلون على 2710 ريالات سعودي، إذا كان الراتب أقل من 5420 ريالا سعوديا.
- ثمانية أفراد يحصلون على 3 آلاف ريال سعودي، إذا كان الراتب أقل من 6 آلاف ريال سعودي.
- تسعة أفراد يحصلون على 3280 ريالا سعوديا، إذ كان الراتب أقل من 6560 ريالا سعوديا.
- عشرة الفراد يحصلون على 3560 ريالا سعوديا، إذ كان الراتب أقل من 7120 ريالا سعوديا.
- أما 11 فردًا فيحصلون على 3840 ريالا سعوديا، إذ كان الراتب أقل من 7680 ريالا سعوديا.
- لكن 12 فردًا يحصلون على 4130 ريالا سعوديا، إذ كان الراتب أقل من 8260 ريالا سعوديا.
- 13 فردًا يحصلون على 4410 ريالات سعودي، إذ كان الراتب أقل من 8820 ريالا سعوديا.
- 14 فردًا فيحصلون على 4700 ريال سعودي، إذ كان الراتب أقل من 9400 ريال سعودي
- أخيرًا، 15 فردًا يحصلون على 5 آلاف ريال سعودي، إذ كان الراتب أقل من 10 آلاف ريال سعودي.
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