نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل قرض من بنك البلاد لأصحاب العقارات 5 مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك البلاد لأصحاب العقارات، احصل على أفضل برامج التمويل العقاري بسرعة وسهولة من بنك البلاد، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان.

تقدم الأن بطلب قرض عقاري يصل إلي 5 مليون ريال سعودي في برنامج التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد مع أطول فترة سداد تصل إلى 25 عام مع إمكانية تمديدها الى 30 سنه للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الائتمانية الخاصة على التمويل مقابل رهن عقاري، يمكن الحصول على تمويل شخصي أو استثماري من السيولة الناتجة عن التمويل مقابل رهن العقار المملوك لأصحاب العقارات من بنك البلاد.

مميزات قرض الرهن العقاري من بنك البلاد

يمكن لأصحاب العقارات الاستفادة من السيولة الناتجة عند حصول العميل على تمويل الرهن العقاري لأي غرض يلبي احتياجات العميل.

إمكانية السداد المبكر من طرف العميل في أي وقت بناء على ضوابط مؤسسة النقد.

يمكن الحصول على القرض مقابل رهن العقار الخاص بالعميل سواءً مبنى أو ارض.

حصول العميل على تمويل إضافي من بنك البلاد في حال عدم تجاوز نسبة الاستقطاعات

حصول العميل على التمويل مقابل رهن عقاري يصل إلى 5 مليون ريال سعودي

مدة سداد التمويل مقابل رهن عقاري تصل الى 10 سنوات بأقساط ميسرة.

إمكانية بيع العقار خلال فترة التعاقد مع البنك من قبل العميل لطرف ثالث وسداد تعاقد العميل مع البنك والاستفادة من المبلغ الفائض لصالح العميل.

إمكانية بيع العقار خلال فترة التعاقد مع البنك من قبل العميل لطرف ثالث وسداد تعاقد العميل مع البنك والاستفادة من المبلغ الفائض لصالح العميل. قرض بنك البلاد العقاري متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية لبنك البلاد.

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

المستندات المطلوبة لقرض الرهن العقاري

تعبئه نموذج ” طلب تمويل مقابل رهن عقاري”.

تعبئة إقرار وافصاح العميل بالتزاماته الشخصية.

تعريف من جهة العمل للراتب الشهري، تاريخ بداية الالتحاق بالعمل مع تاريخ نهاية عقد العمل.

صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

نموذج تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة سارية الصلاحية.

مستندات العقار لمقدم طلب التمويل مقابل الرهن العقاري .

صورة واضحة لصك العقار سواء أرض أو عقار قائم بالفعل.

صورة من رخصة البناء.

كروكي واضح لموقع العقار.

شرك الحصول على قرض مقابل الرهن العقاري

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر العميل في وقت طلب الرهن العقاري عن (21) عاماً.

أن يكون للعميل حساب جارٍي لدى بنك البلاد.

ألا تقل فترة العمل لدى الجهة التي يعمل فيها العميل عن شهر واحد. *

أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن لا يقل صافي دخل العميل الشهري عن ( 3,000 ) ريال سعودي.*

تحويل الراتب الشهري لبنك البلاد.

الرسوم الادارية للقرض مقابل الرهن العقاري ١% من مبلغ التمويل، وعملاء بنك البلاد يمكنهم الاستفادة من قرض التمويل مقابل الرهن العقاري من خلال زيارة فروع بنك البلاد المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، أو عن طريق الاتصال على هاتف بنك البلاد 920001002 أو أ التقدم بطلب الخدمة عن طريق موقع بنك البلاد .