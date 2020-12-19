نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على رخصة مهنية فورية مقابل رسوم قدرها 100 ريال تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هيئة التقويم التعليمي الجديد إحدى الهيئات الحكومية السعودية التي توجد بالمملكة العربية السعودية المستقلة بذاتها حيث تصبح الجهة الأولى المتخصصة في عملية تقويم التعليم الحكومي والأهلي في جميع محافظات وأرجاء المملكة، وتضم الهيئة مجموعة من المتخصصين مجال تقويم التعليم السعودي، وقد قامت الهيئة بإعلانها رسميا عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات العامة للمرحلتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام الكثيرين من راغبي التسجيل في تلك الاختبارات، حيث أن تلك الهيئة مقياس مهارات ومستويات طب المرحلة الثانوية العامة.

أهداف الرخص المهنية التعليمية

الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي. التحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعليم الذاتي. ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدني المقبول من معايير الكفاية المهنية. التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة.

التسجيل في اختبار القدرات العامة

قامت هيئة التعليم السعودي بتحديد موعد تقديم طلبات التسجيل في الاختبارات السنوية لتلبية متطلبات الدراسة، حيث أكدت بدء الاختبارات للفترة الأولى خلال شهر أكتوبر القادم، وتحديدًا يوم 10 أكتوبر المقبل، كما حددت موعد تقديم المرحلة الثانية خلال شهر فبراير القادم من السنة الجديدة، اعتبارًا من 19 فبراير 2021 في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الهيئة موضحة بأن هذه الاختبارات تعتمد رسميا كشرط أساسي في الالتحاق في الجامعات والكليات وتشمل الاختبارات لجميع خريجي الثانوية العامة بكلا القسمين العلمي والنظري.

التسجيل في برامج التدريب التقني

في بيان تقويم التعليم الجديد اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني 1442 هـ وذلك، على أن يبدأ التسجيل برامج البكالوريوس في 22 /03 /1442 هـ الموافق 08 /11 /2020، وينتهي في 1442/04/02 هـ الموافق 2020/11/17، وباقي المواعيد والتسجيل من خلال بوابة القبول الموحد، مع العلم أن الرسوم المختلفة لجميع التخصصات موحدة عند 100 ريال سعودي.

اختبارات القدرات العامة السعودية

تبذل هيئة تقويم التعليم والتدريس الكثير من الجهود اللازمة لتطوير سياسة المجتمع العلمي من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في المنظمة المختلفة، حيث تعتبر الاختبارات في القدرات العامة هي عملية يستفاد منها الطلاب من خلال تحليل مستوى قدرات الطلاب، وقد أتاحت الهيئة منصات وقنوات إلكترونية وخدمات رقمية في منصات وقوائم الهواتف الذكية المختلفة، ويتم التسجيل والتواصل إلكترونيًا من خلال هيئة تقويم التعليم.