نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة عقارات الدولة وموعد تلقي طلبات تملك المواطنين للعقارات إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد بدء التقديم في طلبات التملك، حيث تبدأ الهيئة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من شهر ديسمبر لهذا العام في بدء تلقي طلبات التملك للعقارات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية عبر منصة الأحكام ولمدة عام كامل، ويتم ذلك عبر نظام إلكتروني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة كما أكدت الهيئة المواطنين المتقدمين بإرفاق كافة الطلبات الداعمة طلبات التملك، وتشمل شروط قبول طلب التملك التي نعرضها لكل متابعي موقع ثقفني.

شروط قبول طلب التملك :

أكدت الهيئة العامة للعقارات على أنه لن يحصل على أراضي بصفة الملكية إلا من توافرت فيه شروط القبول، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط القبول وهي:

أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442 هجرية الموافق 20/12/2020

يشترط ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

مناطق يمنع تملكها وهي كالتالي :

أوضحت الهيئة العامة للعقارات أن هناك بعض المناطق التي يمنع تملكها وهي حرم الحدود والمحميات الوطنية، بالإضافة إلى بعض المناطق والأراضي المختلفة التي تتمثل في أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال، بالإضافة إلى أراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود و إحرامها والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

وقد نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة ممثلة في “أحكام” المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية وهي :

ملف أوتوكاد ( DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 )

مخطط بصيغة (SHAPEFILE به حدود الأرض ويحوي: الحدود – المساحة – الإحداثيات )

جدول بيانات الأرض (المالك – المدينة – المساحة – تاريخ الرقم – تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2)

تقرير المساحي (PDF تقرير مساحي بصيغة مختومة من المكتب الهندسي )

موعد تقديم الطلبات :

ومن الجدير بالذكر أن موعد بدء تقديم الطلبات وفقاً للإعلان عنه حيث يبدأ من يوم الأحد الموافق 20/12/2020 ويستمر التقديم لمدة سنة، منذ لحظة بدء التقديم، علماً بأن التقديم يتم من خلال الرابط الإلكتروني لبوابة الدخول.