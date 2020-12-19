نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المقطوعة تقديم مع توقع صرف المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المقطوعة تقديم أصبحت كثيرًا ما يتم البحث عنه في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا بعد ما يمر به الكثير من المواطنين من ظروف مادية صعبة، لأسباب عديدة، على رأسها ما تمر به البلاد، ووفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية في كل مكان، والمستهدف بها المواطنين على وجه الخصوص، كي يتم تحسين أوضاعه، فأصبح يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا للتسهيل على الجميع، كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن البرنامج مهمة إطلاق أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال الاستعلام عنها باستخدام رقم السجل المدني.

الضمان الاجتماعي المقطوعة تقديم

كما ذكرنا أن الوزارة المسؤولة عن تقديم الدعم بكافة أشكاله للمواطنين هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تحرص أن يصل الدعم دائمًا إلى من يستحقه من المواطنين، ووجدت الوزارة في الفترة الأخيرة، كثرة الأسئلة حول التسجيل في الضمان الاجتماعي المقطوعة ولذلك أشارت إلى طريقة التسجيل والاستعلام أيضًا.

شروط التقديم على المقطوعة

وهناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يتم الاستفادة من المساعدة المقطوعة من بينها:

أن يكون المواطن المتقدم للمقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة، أو التي يبلغ راتبها الحد الأدنى للرواتب التي حددتها الوزارة.

ألا يكون من مالكي السجلات التجارية.

ألا يغيب عن المملكة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

نفت وزارة الموارد البشرية أنها قامت بإلغاء المساعدة المقطوعة، ودعت المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار ونشرها، مؤكدةً على أنها تقوم بصرف المقطوعة للمواطن سنويًا، ولا يمكنه الحصول عليها خلال العام الواحد سوى مرة واحدة فقط.

رابط استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية فعند الدخول ستجدها دشنت مجموعة من الخدمات الإلكترونية، اختر من بينها الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وقم بإدخال البيانات المتمثلة فقط في السجل المدني للمواطن المتقدم.

التقديم على المقطوعة للمرة الثانية

وعن الضمان الاجتماعي المقطوعة تقديم للمرة الثانية، فيمكن للمواطنين الحصول على تلك الخدمة، ولكن بشرط أن يكون مر عام كامل على الاستفادة من البرنامج، وعن الأخبار المتداولة بشأن الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة فيمكن متابعة حساب الوزارة على تويتر من أجل التأكد، أو متابعة هشتاج تويتر #المساعدة_المقطوعة.