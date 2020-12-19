نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مساعدات مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة تكافل هي احدي المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية, حيث تقدم مؤسسة تكافل الكثير من المساعدات الإنسانية والمالية للمواطنين الذين يعانون من ضعف في الدخل الشهري والأسر الأكثر فقراً وذلك لإعانتهم علي مصاريف أبنائهم الدراسية, حيث قامت الحكومة السعودية بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مؤسسة التكافل ومنحها ما يقرب من 500 مليون ريال سعودي لمساعدة الطلاب الذين لا يقدرون علي تدبير تكاليف الدراسة الخاصة بهم وذلك وفقاً لشروط وخطوات محددة, وعندما يبحث الطالب علي طريقة للحصول على مساعدات مؤسسة التكافل للمساهمة في مصاريف الدراسة سوف نقوم بتوضيح لكم شروط وخطوات الحصول على مساعدات مؤسسة التكافل.

شروط الحصول علي مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الخاصة بالطلاب

هناك بعض الشروط والمتطلبات التي قامت مؤسسة التكافل بتحديدها لكي تستطيع الأسر التي لديها طلاب الحصول على مساعدات مالية:

حيث حددت المؤسسة أنه لابد أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المساعدة المالية سعودي الجنسية, حيث لا يتم الالتفاف إلي طلبات الأفراد الغير سعوديين. يجب أن تكون المدرسة التي يوجد بها الطالب خاضعة لخدمة التكافل, وذلك حتي يقدر الطالب الحصول على المساعدة المالية. حددت المؤسسة أن طلاب المرحلة الثانوية الموجودين في الصف الثالث لا تشملهم المساعدة المالية. لا يجب أن يعتمد الطالب الحاصل علي المساعدة التسجيل الخاص بالسنة السابقة ولابد أن يقوم بالتسجيل في كل سنه لضمان استمرارية الحصول على المساعدة المالية. طلاب محو الأمية لا يستطيعون الحصول على المساعدة.

خطوات التسجيل في مؤسسة التكافل للحصول على المساعدة المالية الخاصة بالطلاب