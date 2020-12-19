دوت الخليج- جدة رواق جسفت في نسخته الثالثة هو أحد النشاطات الثقافية التي تقدمها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” المركز الرئيس لتحقيق أحد أهدافها بالمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع المحلي وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال إطلاق فعالية شهرية بعنوان “رواق جسفت” وهي المبادرة الثقافية الفنية تتضمن نشاط فني منبري لفنانين تشكيليين ومثقفين لهم صلة بالفن التشكيلي في مجالات الشعر والموسيقى والمسرح والقصة والنقد والتذوق الفني والتصوير الفوتوغرافي والنحت من خلال تقديم البرامج التالية:

– استضافة فنان تشكيلي متميز يتحدث عن تجربته الفنية كقصة ملهمة ويستعرض تاريخه الفني بعرض اعماله.

– اقامة ورش فنية وعروض تفاعلية أمام الحضور.

– ندوات ومحاضرات وأمسيات ثقافية يتم الحديث فيها عن الترابط والتكامل بين مجالات الفنون وعلاقة الفن التشكيلي بالتراث والآثار والبيئة والأيام الوطنية والأيام العالمية ودور الشعر والاعلام والموسيقى والتسويق والاستثمار وتنويع مصادر الدخل للفنان وتحفيزه للمشاركات المحلية والخليجية والعربية والدولية وتجليات الفنان التشكيلي من خلالها.

تساهم من خلالها جسفت بإنشاء مجتمع نابض بالفن يستمتع بالحياة وبدور النمو الإبداعي في تحقيق الطموحات والآمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواق جسفت في نسخته الثالثة مبادرة الثقافية الفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.