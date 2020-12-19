نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على استفسارات حول تأثير سن التابع علي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد برنامج حساب المواطن فى تويتر عدم تأثير عمر التابع للمستفيد الرئيسي من المنحة الشهرية المقدمة من البرنامج إذا انطبقت عليه قواعد استحقاق هذا الدعم. وقد أوضح حساب المواطن أن التابعين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والقواعد التي حددت للحصول على الدعم لن يؤثر عمرهم على الدعم وسيحتسب لهم المنحة الشهرية.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 37

جدير بالذكر أن برنامج حساب مواطن خصص مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي للمنحة الشهرية المقدمة للمواطنين السعوديين خلال شهر ديسمبر لتصرف إلى الدفعة الـ 37 والذين يبلغ عددهم 10.7 مليون مستفيدًا وتابعًا إضافة إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الـ 36 قدرت بـ 18 مليون ريالًا تقريبًا وبذلك أصبح إجمالي ما سدده البرنامج للمستفيدين من بدايته ما يزيد من 86 مليار ريالًا يتضمنها 638 مليون ريالًا سعوديًا كتعويض عن دفعات سابقة.

جدير بالذكر أن 79% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة الـ 37 وأن متوسط دعم الأسرة الواحدة قدر بـ 1018 ريالا بينما قدر عدد أصحاب الأسر بما يزيد عن 2.1 مليون شخصًا من الرجال والسيدات بنسبة 92% أما التابعين فقد زاد عددهم عن 8.4 مليون مستفيدًا وما يزيد عن 190 مستفيدًا مستقلين استوفوا القواعد المحددة للحصول على هذا الدعم مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الأساسيين.وقد وصلت نسبة أرباب الأسر إلى 93% في حين أن ربات الأسر بلغ عددهم ما يعادل 7%، أما السيدات المستقلات فقد قدرت نسبتهم بـ 42% والرجال المستقلين نسبتهم 58% وأن 88% من إجمالي المستقلين قد حصلوا على استحقاقات كاملة بينها حصل 12% منهم على الاستحقاق الجزئي.

ما هي شرائح الاستحقاقات في برنامج حساب المواطن

قسم حساب المواطن الاستحقاقات التي يحصل عليها المواطن والتي يتم على أساسها الدعم الشهري المقدم لهم إلى 5 أقسام هي:

الذين يحصلون على راتب لا يزيد عن 8699 ريالا سعوديًا.

الحاصلين على راتب لا يزيد عن 11999 ريالا ولا يقل عن 8700 ريالا سعوديًا.

الحاصلين على راتب لا يزيد عن 15299 ولا يقل عن 12000 ريالا سعوديًا.

الذين يزيد مرتبهم عن 20160 ريالا سعوديًا وهذه الفئة لا تستحق الحصول على المنحة الشهرية المقدمة من برنامج حساب المواطن.

ما هي شروط الأهلية للحصول على منحة حساب المواطن