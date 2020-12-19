نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 من وزارة التنمية الاجتماعية وابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة ، بعد الاشارة إلى اقتراب صرف قيمة المساعدة المقطوعة تهافت المستحقين داخل السعودية لمعرفة الموعد النهائي لصرف تلك المساعدة، نظراً لسوء الأحوال المعيشية التى يمر بها المواطنين خاصةً عقب انتشار كورونا فى كافة مدن المملكة، وسنوافيكم بكل ما يخص هذه المساعدة من خلال تلك المقالة.

الشروط الواجب توافرها عند المواطن للحصول على المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة التى تقدر بقيمة تصل لحوالى 36 الف ريال يتم صرفها للمواطنين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأحوال الأقتصادية داخل المملكة لكن هناك أكثر من شرط أكدت وزارة التنمية الإجتماعية السعودية على ضرورة توافرهما حتى يستحق المواطن تلك المساعدة، ومن أهم تلك الشروط:-

أن يحمل المواطن المتقدم لأخذ هذه المساعدة الجنسية السعودية.

ان يكون سن المواطن السعودي المتقدم لنيل المساعدة المقطوعة 35 عام فأكبر . عدم امتلاك المتقدم لأى أملاك يأتى منها ربح دائم مثل الأراضي، وكذلك لا يتوافر لديه أى سجلات تجارية.

عدم امتلاك المتقدم لأى أملاك يأتى منها ربح دائم مثل الأراضي، وكذلك لا يتوافر لديه أى سجلات تجارية.

متى سيكون موعد صرف المساعدة المقطوعة؟

أما حول ما يشغل بال المواطنين داخل السعودية هذه الفترة للسنة الحالية 1442 /2020 هو ميعاد صرف المساعدة المقطوعة، ولكن ليس لدينا أى بيانات أكيدة حول موعد صرف المساعدة المقطوعة لعامنا الحالي وهل ستكون فى يناير مثل العام الماضي أم لا، ولكن عند الوصول إلى أى موعد رسمي بالتأكيد سنفيدكم به من خلال موقع “ثقفني”، ومن المتعارف عليه أن الحد الأعلى لهذه المساعدة لا يزيد عن 36 الف ريال لكل متقدم ينطبق عليه الشروط السابقة، وتأتى هذه المساعدة كوسيلة نجاة للمتقدمين للحصول عليها لمعاونتهم على سد الاحتياجات المعيشية.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل المساعدة المقطوعة

فى حال رغبتك عزيزي المواطن فى معرفة كل ما يخص المساعدة سواء كان شروط التقديم، أو غيرها من التفاصيل كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى موقع وزارة التنمية الإجتماعية من هنا.