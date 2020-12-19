نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب| رابط مباشر لمنصة الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن من السهل معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب حيث نج الكثير من السعودين سواء المقيمين أو الوافدين يلجؤن للذهاب إلى فروع شركة المياه لمعرفة فواتير الاستهلاك، أو تقديم الشكاوى الخاصة بانقطاع المياه، أو الرغبة في نقل العدادات، أو التقديم على عداد مياه جديد، لذا سنوفر جميع تلك المعلومات والتي أهمها طريقة تتعرف بها على فاتورة المياه الخاصة بالعداد المنزلي بعدة طرق مختلفة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يمكننك الآن معرفة استهلاكك الشهري وقيمة فاتورة الشهر الخاص بك من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع شركة المياه السعودية. قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك، أو قم بتسجيل حساب جديد إذا كانت هذه هي المرة الأُلى لك. بعد الدخول لصفحة المستخدم، قم باختيار “معرفة الحساب”. قم بكتابة بيانات العداد ورقم هويتك الوطنية، وقد يتطلب الأمر رفع صورة لعدادك، وكذلك وثيقة ملكية العداد. ثم قم بالنقر على “فاتورة المياه برقم الحساب”. قم بكتابة رقم حسابكم الخاص. بعد ذلك قم بالضغط على “استعلام” ليتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالعداد المياه الذي تستخدمه، من حيث مبلغ الفاتورة وكمية المياه التي تستخدمها، وغيرها من المعلومات الهامة.

فهذه هي خطوات معرفة استهلاكك الشهري للمياه من خلال التسجيل برقم الحساب، وهناك بعض الطرق الأخري التي يمكنك من خلالها الاستعلام من خلال رقم العداد.

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

بعد معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب يمكنك أيضاً الاستعلام من خلال التسجيل برقم عداد المياه، ويكون كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة شركة المياه. ثم اذهب لقسم الخدمات واختر “خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه”. قم بكتابة رقم العداد في المربع الخاص بالتسجيل. ثم انقر على “الاستعلام”. ثم تظهر أمامك جميع بيانات الحساب مثل قيمة الاستهلاك، تاريخ تركيب العداد، كمية المياه التي تقوم باستخدامها شهرياً.

فهذه طريقة أسهل الطرق للتعرف على قيمة الفاتورة وذلك دون الحاجة للذهاب إلى شركة المياه.