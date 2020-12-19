نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أهلية سند للزواج محمد بن سلمان وخطوات التسجيل في SNAD واحصل على 20 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أهلية سند للزواج محمد بن سلمان من أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي، إن هذا البرنامج يعتبر من أفضل البرامج المقدمة في السعودية فهو امتداد لما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز الذي يُقدم الكثير من المبادرات الاجتماعية الغير مُربحة سعياً لتحقيق التوزان في المجتمع ومساعدة جميع الأفراد حديثي الزواج من أبناء الوطن، كما يجري العمل في الآونة الأخيرة للقيام بعمل العديد من المبادرات الإضافية للفئات الأكثر احتياجاً لتلبية جميع متطلبات أفراد المجتمع، لذا سنقدم لكم من خلال مقالنا هذا جميع ما يُخص سند الزواج. شروط أهلية سند للزواج محمد بن سلمان يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

يلزم أن يكون عمر الزوج يتراوح بين 21- 40 والزوجة يجب أن يكون عمرها بين 18- 40 سنة.

يتطلب أن يكون الزواج الأول للزوج.

يلزم أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الثانوية العامة.

يجب ألا يمضي من عقد القران أكثر من سنة.

الشخص المتقدم يلزم ألا يتعدى الدخل الشهري له عن 4000 ريال.

ألا يزيد مهرها عن 50 ألف ريال سعودي.

يلزم إتمام الوعي المالي.

الأولوية للأيتام، وأبناء الشهداء. ما هي خطوات التسجيل؟ ندخل أولاً على الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

نختار صفحة المبادرة ثم نتأكد من مطابقة شروط أهلية سند للزواج محمد بن سلمان .

نقوم بإنشاء حساب وندخل جميع البيانات المطلوبة.

يلزم تخطي دورة الوعي المالي ثم نتتظر رسالة اعتماد الطلب المقدم.

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