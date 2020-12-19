خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله الشرقي

بلادي – الرياض :
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء لعضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي.
وقال فيها: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء مماثلة للشيخ الشرقي في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي.
وقال ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
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