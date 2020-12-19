كم يستغرق تكوين المناعة بعد تلقي اللقاح؟.. “وكيل الصحة” يجيب

بلادي – الرياض :
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، المدة التي يستغرقها الجسم لتكوين المناعة عقب تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مبينا متى سيتم تطعيم الفئة الثانية من المواطنين والمقيمين.
وأضاف، في حديثه لقناة العربية اليوم (السبت)، أن من تلقى اللقاح يبدأ تكوين المناعة ضد فيروس كورونا بعد نحو 14 يوماً من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح.
وأضاف أن تطعيم الفئة الثانية مرتبط بكميات اللقاح التي تصل إلى المملكة، لأن هناك جداول توريد محددة، مع الأخذ أيضاً بأعداد المسجلين من الفئة الأولى للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.
وبين أن تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا يحتاج إلى مزيد من الدراسات الميدانية، وفي مثل هذه الجوائح يجب أن تتكون مناعة مجتمعية عالية، سواء من خلال التحصين باللقاح أو لدى من أصيب بالعدوى سابقاً.
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