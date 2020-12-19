“سكني”: استفادة 37 ألف أسرة في نوفمبر بينها 15 ألفاً سكنت منازلها

بلادي – الرياض :

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” عن أعداد المستفيدين من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن أكثر من 37 ألف أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي استفادت من البرنامج، بينها 15 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية للبرنامج منذ مطلع العام إلى 357 ألف أسرة، بينها 123 ألف أسرة سكنت منازلها.

وفضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء، وذلك ضمن الضواحي والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

واستعرض التقرير تحديثات البناء في المشاريع الجاري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تصل إلى 58 مشروعًا، توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة، من ضمن 93 مشروعًا توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر تطبيق “سكني”.

وأكد أن المشاريع السكنية الجاهزة بلغ عددها 42 مشروعًا، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وهي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.

وأضاف أن إجمالي عدد الشهادات لتحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية نوفمبر بلغ 383 ألف شهادة لجميع المستفيدين.

وأبرز التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 217 مخططاً سكنياً توفر 178 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام، بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي.