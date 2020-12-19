“الملكية الفكرية” تضبط كتباً منسوخة دون إذن أصحابها في مراكز خدمات الطالب

بلادي – الرياض :
نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية جولات تفتيشية مفاجئة على عدد من مراكز خدمات الطالب، بمرافقة الجهات الأمنية المختصة.
وفحصت فرق الهيئة الأجهزة الموجودة في المراكز، للتأكد من عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وتم ضبط العديد من الكتب المنسوخة دون وجود إذن من أصحابها.
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وأوضحت الهيئة أن المصنفات الأدبية والفنية لها حقوق ملكية فكرية، ولا يحق استغلالها إلا بإذن أصحابها.
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