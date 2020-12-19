بلادي – الرياض :
وجَّه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عددا من النصائح للدعاة والوعاظ.
وقال إن الدعوة لا بد وأن تستند إلى علم ليكون فيها خير كثير، مشيرًا إلى أن الدعوة بجهل لا خير فيها.
وأكد أن من سمات الدعوة الناجحة والمفيدة أن تكون ذات بصيرة، كما شدد على ضرورة تدبر الكتاب والسنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجهًا نصائحه للدعاة والوعاظ.. المفتي: هذه سمات الدعوة الناجحة والمفيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.