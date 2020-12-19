موجهًا نصائحه للدعاة والوعاظ.. المفتي: هذه سمات الدعوة الناجحة والمفيدة

بلادي – الرياض :

وجَّه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عددا من النصائح للدعاة والوعاظ.

وقال إن الدعوة لا بد وأن تستند إلى علم ليكون فيها خير كثير، مشيرًا إلى أن الدعوة بجهل لا خير فيها.

وأكد أن من سمات الدعوة الناجحة والمفيدة أن تكون ذات بصيرة، كما شدد على ضرورة تدبر الكتاب والسنة.