بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الأحد).
وتوقّع المركز سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
إعلان
كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في حائل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غداً الأحد: سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.