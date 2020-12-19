حالة الطقس غداً الأحد: سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّع المركز سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

إعلان

كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في حائل.