“الصحة”: تطعيم 1000 شخص يومياً.. ومراكز للتطعيم في مكة المكرمة والشرقية الأيام المقبلة

بلادي – الرياض :
أعلن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن الوزارة ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “العربية”، أنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سيتم تطعيم ألف شخص يومياً باللقاح، ليرتفع الأسبوع القادم وصولاً إلى 10 آلاف حالة.
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وبين أن عدد المسجلين على تطبيق صحتي لتلقي اللقاح وصل إلى 350 ألفا، وأنه سيتم التوسع في التطعيم بالرياض، وافتتاح مراكز في منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الأيام المقبلة.
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