عبدالعزيز خوجة يكشف قصة مطلوب استنجد به للعودة للمملكة واعترافه لاحقاً بالتخطيط لقتله

بلادي – الرياض :

كشف سفير المملكة الأسبق في تركيا الدكتور عبد العزيز خوجة قصة المطلوب الأمني الذي استنجد به من أجل العودة إلى المملكة، واعترافه بأنه كان يريد قتله.

وأوضح خوجة، خلال حديثه لبرنامج “السطر الأخير” على قناة “إم بي سي”، أن المطلوب تواصل مع سكرتيره وطلب مقابلته، وعندما قابله فوجئ به يعانقه بحرارة.

وبين أن الرجل اعترف له بأنه مطلوب من الجهات الأمنية السعودية ويريد التوبة والعودة إلى المملكة.

وأشار إلى أنه في تلك الأيام كان الأمير نايف بن عبد العزيز في زيارة إلى تركيا، وصادف وجود المطلوب معه تلقيه اتصالا من مدير المباحث السابق الفريق أول صالح الخصيفان، وأخطره بقضية المطلوب.

وبين أن الخصيفان رحّب بعودة المواطن، وطلب على الفور توفير تذكرة له وإعادته دون أن يتم القبض عليه.

وكشف أنه بعد أيام جاءه اتصال من الخصيفان، وأخبره بأن المواطن مطلوب من الإنتربول و7 دول، واعترف لهم بأنه كان يخطط لقتل السفير خوجة.