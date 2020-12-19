نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 والشروط المحددة والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 نظراً لاهتمام الكثير من المواطنين في معرفة الشروط التي حددها بنك التسليف لكي تتمكن من الحصول على اعفاء بنك التسليف 1441 وكذلك الأوراق المطلوبة حتى يتمكن أي مواطن يريد عدم سداد القرض الباقي والاستفادة من خدمة اعفاء بنك التسليف، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة تقديم الأوراق المطلوبة والتعرف على الشروط المحددة لقبول طلبك ببنك التسليف.

نموذج طلب اعفاء بنك التسليف

يجب عليك اتباع الخطوات المحددة للحصول على نموذج طلب اعفاء بنك التسليف من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:

يتم الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر الإنترنت بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى الحساب الشخصي الخاص بك ثم تقوم بتحديد نموذج الإعفاء من بنك التسليف وتقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في النموذج.

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441

قد حدد بنك التنمية الإجتماعية بعد الشروط الهامة التي يجب توافرها للشخص الذي قام بتقديم الطلب حتى يحصل على اعفاء بنك التسليف من خلال استعمال رقم الهوية وبعض الشروط الهامة وهي كالآتي:

في البداية يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم سعودي، و دخله الشهري لا يتعدى الدخل الخاص به عن 10.000 ريال سعودي، ويتطلب منه أن يسدد القروض في مدة لا تزيد عن 60 شهراً، والأ يكون قد حصل على قرض من بنك التسليف أو بنك آخر ولم ينتهي من سداد أقساط، ويبدأ بسداد القرض أول قسط بعد مرور 60 يوما من تاريخ الحصول على القرض، وفي الخطوة الأخيرة يقوم بتجهيز كل الأوراق الوثائق المطلوبة التي حددها بنك التسليف.

اعفاء بنك التسليف 1441

أولاً يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الخاصة بها، ثم تجهيز مستند يوضح الحالة المالية بالإضافة إلى تجهيز صورة من البطاقة الخاصة بالعائلة، مع وجود تقرير يتضمن التقارير الطبية الخاصة بهذا الشخص المتقدم، وبعد الانتهاء يقوم المستفيد بالتوقيع على هذا الطلب الذي تم تقديمه لبنك التسليف.

وحتى تتمكن من الاستفادة من الإعفاء الذي قام بنك التسليف بالإعلان عنه لكي لا تقوم بسداد باقي الاقساط المتبقية عليك من القرض الذي حصلت عليه من بنك التسليف ينبغي عليك أن تذهب لزيارة موقع وزارة المالية بالمملكة السعودية.

وتقوم بإرسال طلب العفو حتى لا تقوم بسداد باقي المبلغ المتبقي عليك من القرض، وبعدها تقوم بإرسال رسالة نصية من الهاتف الخاص بك، وسوف يقوم الديوان الملكي بمراجعة طلبك وسوف يتم الرد عليك بالموافقة.

شروط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية 1441

يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء المقدم من قرض بنك التسليف 1441 وهي كالآتي:

إحضار صورة بطاقة شخصية ثانية ونموذج طلب مكتوب في كافة البيانات ومطبوع قبل ذلك وإحضار كم في العائلة الذي يخص طلب الإعفاء وكذلك مستند يوضح الظروف المعيشية للمتقدم الذي يريد الحصول على الإعفاء و يتم إحضار تقييم الطبي بحالته الصحية وبعد ذلك يقوم بالتوقيع من خلال رقم الهوية على كافة المستندات المقدمة.