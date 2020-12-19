نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار منيو وفروع ورقم مطعم فلة falla السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم فلة السعودي، يعد مطعم فلة أحد أكبر المطاعم الموجودة بالمملكة العربية السعودية المتخصصة في تقديم أشهى أصناف المأكولات والمقبلات المختلفة مثل الدجاج واللحوم بالإضافة المشروبات الساخنة والباردة، كما يتميز هذا المطعم بأجوائه الرائعة الفخمة التي تجذب العديد من الأشخاص ولكنه لا يسمح بدخول الأطفال ولديهم موسيقى جميلة بالداخل ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بالمطعم مع العناوين والأرقام.

ركن البرجر والباستا، سموكي ترابل بسعر 46 ريال سعودي، إيطاليانو بسعر 38 ريال سعودي، فله سبايسي بسعر 37 ريال سعودي، فله كلاسيك بسعر 38 ريال سعودي، دمار بسعر 48 ريال سعودي، مشروم بي بسعر 38 ريال سعودي، سلايدرز بسعر 47 ريال سعودي، د.لوف بسعر 42 ريال سعودي، ألفريدو بسعر 58 ريال سعودي، موناليزا بسعر 58 ريال سعودي، فاهيتا بسعر 58 ريال سعودي، تروفل بلاك سباجتي بسعر 68 ريال سعودي.

ركن أطباق المشاركة والسلطات، ريزو بسعر 46 ريال سعودي، شيك ويندز بسعر 41 ريال سعودي، كراب مي بسعر 42 ريال سعودي، بوراتا بسعر 71 ريال سعودي، تي إن تي شريمب بسعر 47 ريال سعودي، ديناميت فرايز بسعر 42 ريال سعودي، فرنش فرايز بسعر 16 ريال سعودي، إربيان بسعر 31 ريال سعودي، سموكي جار فرايز بسعر 38 ريال سعودي، سلطة سيزر سادة بسعر 28 ريال سعودي، سلطة سيزر دجاج بسعر 37 ريال سعودي، سلطة سيزر روبيان بسعر 41 ريال سعودي.

ركن الحلوى ووجبات الأطفال، بينك باستا بسعر 30 ريال سعودي، كيدز تيندر بسعر 25 ريال سعودي، ميني برجر بسعر 24 ريال سعودي، وايت باستا بسعر 30 ريال سعودي، تشيزي بسعر 24 ريال سعودي، نوتيلا آند سموز بسعر 30 ريال سعودي، شوكو مولتن بسعر 39 ريال سعودي، سان سبياستيان بسعر 39 ريال سعودي، مس لوتس بسعر 38 ريال سعودي.

وركن العصائر والمشروبات، ليمون بالنعناع بسعر 20 ريال سعودي، برتقال بسعر 20 ريال سعودي، مياة صغيرة أو كبيرة، بسعر 6، 12 ريال سعودي، مياة غازية صغيرة، كبيرة بسعر 12، 19 ريال سعودي، مشروبات غازية بسعر 6 ريال سعودي، موهيتو كلاسيك بسعر 26 ريال سعودي، باشن فروت بسعر 29 ريال سعودي، فراولة بسعر 28 ريال سعودي، توت أزرق بسعر 28 ريال سعودي، والعنوان ورقم الهاتف الخاص بمطعم فله، ويقع مطعم فلة بجدة، حي الربوة شارع المكرونة، ورقم الهاتف الخاص بالمطعم: +96650031351 ‏‪‏‪‏مواعيد العمل: من الساعة 11 صباحًا وحتى 1:45 صباحًا.