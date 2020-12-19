نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات الصندوق الأسود في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات الصندوق الأسود، يعتبر الصندوق الأسود من أكثر المولات التجارية التي تقوم بتقديم أفضل العروض علي المنتجات الخاصة بها، خاصة في المناسبات الرسمية، كما أنه يمكنك إقتناء جميع الأغراض الخاصة بك من خلال الإنترنت، حيث تصلك إلى عتبه بابك، وعلى هذا قام الصندوق الأسود بتقديم عروض مميزة في الثالث من شهر جماد الأول لعام 1442 والذي يتوافق مع الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2020، والتي تعتبر بمثابة تخفيضات نهاية العام.

عروض الصندوق الأسود

قام المتجر المعروف بالصندوق الأسود بتقديم عدد من العروض الممتازة التي تتناسب مع جميع المواطنين، وذلك بمناسبة نهاية العام الميلادي عشرين عشرين، وذلك في يوم 18 ديسمبر لعام 2020 والذي يتوافق مع الثالث من شهر جمادى الأولى لعام 1442 ويمكنك الإطلاع علي عدد من العروض الإسبوعية من خلال الموقع الذي يقدمة المتجر علي الإنترنت، والذي يتيح لك إقتناء سائر المستلزمات المنزلية الممتازة من خلال موقع عروض اليوم.

أهم العروض التي يقدمها متجر الصندوق الأسود لنهاية العام الميلادي

ومن أفضل العروض التي قام المتجر بالإعلان عنها لليوم خاصة داخل المملكة العربية السعودية ما يلي:

تقديم ميديا مكيف اسبليت جداري بارد فقط، والذي يتميز بقدره 12000 وحدة وهو إيليت كما أنه يعتبر موفر للطاقة ويعمل بالفريون 410 – MSTE12CRN2AB4 – لكن يجب علينا التنوية أن السعر المقدم في الغرض لا يشمل التركيب.

بالإضافة إلي إمكانية شرائك ليديا مكيف اسبليت جداري بارد فقط، وتصل قدرته إلي 12000 وحدة، إيليت وهو أيضًا من النوع الموفر لطاقة، فريون 410 – MSTE12CRN2AB4 كما يجب التنويهة هنا أيضًا أن السعر لا يشمل تركيب المنتج، وذلك بسعر .‏1٬199٫00 ريال سعودي فقط.

ومن عروضنا أيضًا غلاية كهربائية إي سي قدرتها الكهربائية 2200 وات سعة 1,8 لتر وهي متوفرة بسعر 79 ريال سعودي.

قطاعة خضروات اي تي سي قدرتها 120 وات وهى متوفر على متجر الصندوق الأسود بسعر 69 ريال سعودي.

عصارة فواكهة اي تي سي 850 وات بتقنية الطرد وهي متوفرة علي المتجر بسعر 199 ريال سعودي.

كما يمكنك متابعة أفضل العروض التي يقدمها المتجر من خلال زيارة موقعنا علي الإنترنت.