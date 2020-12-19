نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء الهواتف المحمولة المقسطة من شركة stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء الهواتف المحمولة المقسطة من STC، من التساؤلات الشائعة بين العملاء الذين يرغبون في شراء أجهزة المحمول هي كيفية شراء تليفون بالقسط، وما هي كيفية معرفة استحقاقي لجوال stc، وتكثر هذه الأسئلة بشكل خاص عند بدأ العروض من الشركات التابعة للإتصالات خاصة شركة stc، وسوف نجيب لكم علي هذه التساؤلات بشكل واضح في هذا المقال.

كيف أخذ جوال اقساط من stc

يمكنك شراء هاتف محمول مقسط عن طريق شركة stc، وذلك عن طريق ذهابك إلي أقرب فرع لشركه منك ولكن لابد من أن تتاكد من إنطباق شروط أخذ الأقساط لديك حتي تسطيع شراء الهاتف المحمول بدون مواجهة أي مشكلة.

ومن الأمور التي تشجعك علي شراء الهاتف بشكل مقسط من الشركة هو أن الشركة تقوم بعرض جميع أنواع الجوالات الحديثة منها والقديمة، وعلي راس هذه الهواتف هواتف ايفون وسامسونج وهواوي وغيرها.

كما يمكنك شراء اللابتوبات بشكل مقسط من الشركة، وكذلك الأجهزة الخاصة بالألعاب الحديثة مثل بلايستيشن 4 و 5، ومن المعروف مميزات هذان الإصداران.

مميزات التقسيط من stc

تتبع الشركة بعض السياسات التي تجعل عملية شراء الأجهزة مقسطة أمر طبيعي ومرغوب فيه من قبل العملاء، ومن الأمور التي تميز تقسيط شركة stc

لا يوجد شروط علي الأشخاص المشترين للهواتف المحمولة.

يمكن لطلاب شراء الهواتف المحمولة بشكل مقسط.

يتم بيع الهواتف المحمولة المقسطة بدون زيادة علي ثمن الهواتف، أي بثمن الكاش.

يمكنك شراء الهواتف المحمولة بدون الحاجة لوجود كفيل ضامن لك.

كيف اعرف اني استحق جوال من stc

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص حتي يمكن من شراء الحوال بشكل مقسط ومن هذه الشروط

يمكن لأي شخص شراء جوال مقسط من خلال الشركة ولكن يجب أن يكون الجوال تابع لنظام الشركة. يجب أن يقوم المشتري بالإشتراك في باقات مفوتر 2 – مفوتر 3 – مفوتر 4 – مفوتر 5. كما يجب أن تقوم بسداد كل مديوناتك تجاه الشركة. يجب أن لا يكون عليك أقساط لهاتف محمول أخر.

وبإمكانك شراء هاتف محمول من خلال توجهك إلي مقر الشركة أو احد الفروع التابعة لها والتي تقرب من منطقتك حتي تتمكن من شراء الهاتف المحمول بشكل مقسط.