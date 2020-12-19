نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأرقام مطعم دار زيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم دار زيد في السعودية، يعد مطعم دار زيد من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم دار زيد يتميز بأن له عدة فروع في جميع أنحاء الوطن العربي والسعودية وأهم وتم افتتاح المطعم وعمل له عدة فروع، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة.

منيو مطعم دار زيد

يقدم مطعم دار زيد أهم أنواع الأطعمة والمأكولات اللذيذة والمتميزة والتي تقدم العديد من الوصفات والوجبات الخفيفة والدسمة أيضًا، ويقدم المطعم تلك الأشياء بطريقة ماهرة، وهذا ما جعل المطعم مميز ومحبب للكثير من الجمهور ومن هذه الوجبات ما يلي:

أطباق البيض

سعر البيض المسلوق بالأفوكادو هو 488 ريال سعودي.

سعر شكشوكة بالسبانخ والموتزريلا هو 582 ريال سعودي.

سعر الأومليت الكلاسيكي هو 279 ريال سعودي.

سعر وجبة الأومليت بالجبنة هو 524 ريال سعودي.

سعر أومليت الخضار هو 305 ريال سعودي.

سعر ميزون بندكت هو 489 ريال سعودي.

سعر سالمون بندكت هو 637 ريال سعودي.

سعر البيض المخفوق بالبروسكتا هو 424 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالبيض المخفوق هو 343 ريال سعودي.

أصناف الحلويات

سعر فرنش توست بالنوتيلا هو 906 ريال سعودي.

سعر فرنش توست بالموز والكراميل هو 715 ريال سعودي.

سعر البانكيك الكلاسيك هو 913 ريال سعودي.

سعر البانكيك بالفستق هو 1231 ريال سعودي.

سعر البانكيك بالكندر هو 1064 ريال سعودي.

سعر البانكيك بالتوت المشكل هو 1120 ريال سعودي.

سعر بانكيك بالقمح الكامل والموز الكامل هو 1212 ريال سعودي.

سعر بانكيك الحمص هو 814 ريال سعودي.

سعر بانكيك البطاطا الحلوة هو 1126 ريال سعودي.

المخبوزات الفرنسية

سعر الكرواسون السادة هو 392 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالجبنة هو 533 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالفستق هو 728 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالورد هو 514 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالنوتيلا هو 1034 ريال سعودي.

سعر الكرواسون بالزعتر هو 816 ريال سعودي.