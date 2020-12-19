نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني الموحد تسجيل دخول iam.gov.sa الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة النفاذ الوطني الموحد هى بوابة إلكترونية لإدارة وإصدار الهوية الوطنية للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة النفاذ الوطني الموحد احد المبادرات الوطنية في السعودية من المركز الوطني السعودي، لتقديم الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية باستخدام المعرف الإلكتروني مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وهى أداة للتحقق من الهوية بطريقة رقمية، وذلك لوجود الحل الشامل بحوكمة الهوية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك لإيجاد الحلول المناسبة والحد من المشاكل التي واجهت العديد من الجهات الحكومية، بعد إعاقة تقدم الكثير من الخدمات، وبالتالي نستعرض لقراء موقعنا رابط النفاذ الوطني الموحد تسجيل دخول باسم المستخدم كملة المرور، لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطن والمقيم على الأراضي السعودية، بعد ظهور تدني في الهوية الرقمية أو تعرضها للاختراق

النفاذ الوطني الموحد

الغرض منه تواجد النظام الوطني بإدارة مركز المعلومات الوطني لتستفيد منه الجهات الخاصة والحكومية وتجديد الثقة في الهوية الرقمية بحوكمتها بطريقة تقنية حديثة، كما أنه عن طريق النفاذ الوطني الموحد يتم إصدار الهوية كأداة لإثبات الهوية للأفراد والشركات، وتعمل النفاذ الوطني الموحد على إيجاد الآلية الآمنة لضمان أن هذه الهوية هى نفسها التي تخص الشخص وهو من له الحق في التعامل بالهوية الرقمية.

خدمات النفاذ الوطني الموحد

تسجيل المستخدمين ذاتياً.

اجراء عملية التوثيق والتصديق للمستخدم.

التسجيل مع مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والخاصة.

تحديث بطاقة الهوية الوطنية عن طريق النفاذ الوطني الموحد عبر الإنترنت.

الدخول على النفاذ الوطني الموحد مع ضرورة مستوى التوثيق.

منصة النفاذ الوطني الموحد تصدق على المعاملات الكترونياً والتوقيع الإلكتروني.

تقدم بوابة النفاذ الوطني الخدمات الذاتية عالية الجودة.

النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول

يمكنكم الآن الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد وتسجيل الدخول وذلك لاجراء العديد من الخدمات المختلفة، بالدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد والبدء في استخدام المنصة وتسجيل الدخول عبر الإنترنت.