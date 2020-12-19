رحلة الى سقف العالم بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد قدم المصور الفوتوغرافي هشام الحميد تجربة رحلته الفوتوغرافية إلى هضبة التبت في محاضرة بعنوان رحلة إلى سقف العالم. وذلك في قاعة عبدالرحمن الحمد بمقر نادي السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء فيما أدار الأمسية الاستاذ علي الأحمد. وقد تناول الحميد خلالها ارشادات ونصائح التصوير في السفر، وكيفية الخروج بصور جميلة في مكان تزوره للمرة الأولى. فيما تفاعل مع المحاضرة مجموعة من المهتمين بمجال التصوير من الجمهور الحاضر وبتطبيق للاجراءات الاحترازية وفي نهاية الامسية كرم مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم المصور هشام الحميد شاكرا للحضور اهتمامهم، ومشاركتهم.

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